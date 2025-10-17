Percasi DKI Optimis Jadi Juara Umum di Kejurnas Catur 2025 dan Cetak Grand Master

ERA.id - Kepengurusan Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) DKI Jakarta periode 2025-2029 dilantik oleh Ketua Umum PB Percasi Pusat, Grand Master (GM) Utut Adianto di Balai Kota Jakarta. Dalam pelantikan tersebut, Hardiyanto Kenneth terpilih menjadi Ketua Umum Percasi DKI Jakarta.

Gubernur Jakarta Pramono Anung pun memberikan tantangan ke Kenneth. Tantangan itu berupa melanjutkan tradisi Jakarta sebagai juara umum di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Catur 2025 akan segera berlangsung di Mamuju, Sulawesi Barat pada tanggal 7-13 November 2025.

"Seperti kita ketahui bersama, Percasi DKI Jakarta selalu memberikan kontribusi dan prestasi yang baik bagi DKI Jakarta, termasuk dalam berbagai kejuaraan. Saya berharap, dalam Kejurnas ke depan yang akan diadakan di Mamuju Sulawesi Barat, Percasi DKI Jakarta harus tetap menjadi juara umum," kata Pramono dikutip Jumat (17/10/2025).

"Kepada Pak Kenneth dan kawan-kawan yang baru dilantik, saya berharap momentum baik ini terus dipertahankan, kemudian di sini saya lihat kan juga hadir dari BUMD DKI Jakarta yang dalam kepengurusan Percasi DKI ini sebagai dewan pembina, tolong kegiatan Percasi ini harus terus di dukung biar kita bisa mempertahankan titel juara umum," tambahnya.

Kenneth menyanggupi tantangan itu. Dia menyatakan siap membawa Percasi DKI Jakarta untuk mempertahankan gelar juara umum yang sebelumnya diraih, di mana saat itu berhasil merebut enam medali emas.

"Kejurnas sebelumnya diadakan di Jakarta, dan kita bisa menyabet enam medali emas. Mudah-mudahan dalam kepemimpinan saya bisa menambah empat lagi, menjadi 10 medali emas dari 17 medali emas yang tersedia," ucap Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP itu.

Kenneth mengatakan Kejurnas kali ini bukan sekadar ajang mempertahankan tradisi. Tetapi juga menjadi ajang pembuktian jika pembinaan catur di Jakarta terus berjalan dengan baik dan melahirkan bibit-bibit baru berprestasi.

Untuk menghadapi ajang nasional tersebut, Percasi DKI Jakarta akan segera menggelar rapat kerja guna menentukan atlet terbaik yang akan diberangkatkan ke Mamuju, Sulawesi Barat ini. Para atlet yang terpilih akan menjalani pelatihan intensif dan persiapan yang matang agar siap menghadapi pertandingan.

"Selain mengejar prestasi, kami ingin menjadikan Kejurnas 2025 sebagai momentum melahirkan generasi baru pecatur Jakarta yang bisa mencapai level Grand Master. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PB Percasi Pusat, saya yakin DKI Jakarta akan terus menjadi lumbung pecatur berprestasi bagi Indonesia," jelasnya.

GM Utut Adianto menambahkan Kenneth harus benar-benar serius dan fokus untuk bisa melahirkan kembali Grand Master dari DKI Jakarta. Sebab saat ini jumlah GM di Indonesia hanya tersisa empat orang.

"Jakarta selama ini dikenal sebagai gudang atlet-atlet catur nasional. Seperti yang kita saksikan hari ini, ada anak berusia sembilan tahun, Zach Alexander Chong, yang sudah menjadi juara nasional. Mudah-mudahan anak-anak seperti ini bisa tumbuh menjadi Grand Master. Karena itu, saya meminta Percasi DKI Jakarta untuk terus mendukung dan bisa memfasilitasi sepenuhnya," kata Utut.