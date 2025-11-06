Sehabis Dihajar Arab dan Irak, PSSI Mimpi Lagi, Mau Bawa Timnas Lolos Piala DUnia 2030

ERA.id - Setelah sebelumnya gagal masuk Piala Dunia 2026 karena dihajar Arab Saudi dan Irak, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir kini bermimpi lagi. Dia menargetkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030.

"Kami memohon maaf dan akan melakukan evaluasi dan kembali menyusun strategi untuk meraih mimpi besar kita bersama. Termasuk untuk bisa menembus peringkat 100 besar FIFA, Piala Asia 2027, dan tampil di putaran final Piala Dunia 2030," tulis Erick dalam akun Instagram miliknya, Rabu kemarin.

Erick yang rangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ini juga mengaku didukung penuh Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai edisi spesial, Piala Dunia 2030 akan dimainkan di enam negara yaitu Maroko, Portugal, Spanyol, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Tuan rumah utama adalah Maroko, Portugal, dan Spanyol, sementara Uruguay, Argentina, dan Paraguay masing-masing akan menggelar satu laga pembuka sebagai bagian memperingati perayaan 100 tahun Piala Dunia.

"Saya juga sampaikan kepada masyarakat secara terbuka, pemerintah. Jadi ya saya harus mohon maaf kepada semua yang percaya. Ketika pak Presiden saya sampaikan, beliau kan orangnya resilience (tangguh), figur yang pantang menyerah, 'Ya coba lagi, pak Erick, harus coba lagi'. 'Wah jadi semangat lagi'," ungkap Erick.

"Kalah gak gagal gak mungkin kita menutupi diri. Saya senang Pak Presiden bilang 'Coba lagi, bikin lagi program yang lebih agresif," tambah dia.