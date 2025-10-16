Gagal Tembus Piala Dunia 2026, PSSI Depak Patrick Kluivert dari Pelatih

ERA.id - Patrick Kluivert resmi dipecat dari pelatih Tim Nasional Indonesia (Timnas). Pemecatan ini dilakukan setelah Timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026.

Melalui Instagram resmi PSSI, pelatih asal Belanda itu dihentikan dari jabatannya. Pemecatan ini dilakukan setelah diskusi panjang yang dilakukan antara PSSI dan Patrick.

"Setelah melalui diskusi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama ini," tulis PSSI, dikutip Kamis (16/10/2025).

Pemberhentian ini terjadi setelah Patrick memimpin Timnas Indonesia selama 12 bulan. Ia menggantikan posisi Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang juga dipecat.

"PSSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Coach Patrick Kluivert dan para stafnya atas dedikasi dan kontribusi mereka bagi sepak bola Indonesia," tutur PSSI.

Lebih lanjut, PSSI mengucapkan terima kasih atas dedikasi Patrick dan timnya dalam membina Timnas Indonesia.

"Semangat dan kehadiran mereka di Indonesia akan selalu dikenang dengan rasa hormat, dan kami mendoakan yang terbaik untuk langkah mereka selanjutnya," pungkasnya.

Namun demikian PSSI belum mengumumkan siapa pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih.

Diketahui Timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026 usai kalah melawan Irak dan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini menambah daftar kekecewaan penggemar sepakbola Tanah Air yang menaruh harapan besar kepada Timnas Indonesia.