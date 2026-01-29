Delapan Tim Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions, Didominasi Klub Inggris

ERA.id - Matchday kedelapan Liga Champions 2025/26 resmi berakhir. 24 tim memastikan diri lolos ke fase gugur (knock out) dengan rincian delapan tim lolos langsung ke babak 16 besar, sementara 16 tim lainnya harus bentrok dulu lewat playoff.
Arsenal menjadi pemuncak klasemen dengan poin sempurna, diikuti Bayern Muenchen di posisi kedua. Enam tim lain yang lolos otomatis ke 16 besar adalah Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting CP, dan Manchester City.
Tim-tim tersebut memastikan posisi delapan besar berkat kemenangan di laga terakhir fase liga. Liverpool membantai Qarabag 6-0, Tottenham menang 2-0 atas Eintracht Frankfurt, sementara Barcelona dan Chelsea sama-sama bangkit untuk meraih kemenangan penting.
Sebaliknya, sejumlah raksasa Eropa harus menempuh jalur playoff, termasuk Real Madrid, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Juventus, dan Borussia Dortmund.
Babak playoff Liga Champions dijadwalkan berlangsung pada 17–18 Februari 2026 untuk leg pertama dan 24–25 Februari 2026 untuk leg kedua.
Daftar 24 tim yang lolos ke 16 besar Liga Champions 2025/26:
Lolos Langsung
Arsenal
Bayern Muenchen
Liverpool
Tottenham Hotspur
Barcelona
Chelsea
Sporting CP
Manchester City
Lolos ke Babak Playoff
Real Madrid
Inter Milan
Paris Saint-Germain
Newcastle United
Juventus
Atletico Madrid
Atalanta
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Olympiacos
Club Brugge
Galatasaray
AS Monaco
Qarabag
Bodo/Glimt
Benfica