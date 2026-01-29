Delapan Tim Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions, Didominasi Klub Inggris

ERA.id - Matchday kedelapan Liga Champions 2025/26 resmi berakhir. 24 tim memastikan diri lolos ke fase gugur (knock out) dengan rincian delapan tim lolos langsung ke babak 16 besar, sementara 16 tim lainnya harus bentrok dulu lewat playoff.

Arsenal menjadi pemuncak klasemen dengan poin sempurna, diikuti Bayern Muenchen di posisi kedua. Enam tim lain yang lolos otomatis ke 16 besar adalah Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting CP, dan Manchester City.

Tim-tim tersebut memastikan posisi delapan besar berkat kemenangan di laga terakhir fase liga. Liverpool membantai Qarabag 6-0, Tottenham menang 2-0 atas Eintracht Frankfurt, sementara Barcelona dan Chelsea sama-sama bangkit untuk meraih kemenangan penting.

Sebaliknya, sejumlah raksasa Eropa harus menempuh jalur playoff, termasuk Real Madrid, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Juventus, dan Borussia Dortmund.

Babak playoff Liga Champions dijadwalkan berlangsung pada 17–18 Februari 2026 untuk leg pertama dan 24–25 Februari 2026 untuk leg kedua.

Daftar 24 tim yang lolos ke 16 besar Liga Champions 2025/26:

Lolos Langsung

Arsenal

Bayern Muenchen

Liverpool

Tottenham Hotspur

Barcelona

Chelsea

Sporting CP

Manchester City

Lolos ke Babak Playoff

Real Madrid

Inter Milan

Paris Saint-Germain

Newcastle United

Juventus

Atletico Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Club Brugge

Galatasaray

AS Monaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica