Musim Hujan Bukan Alasan Mager, 5 Olahraga Ringan yang Bisa Dilakukan di Rumah

ERA.id - Musim hujan sering kali membuat banyak orang enggan beraktivitas. Cuaca dingin, hujan hampir setiap hari, dan rasa malas menjadi alasan untuk tidak berolahraga. Padahal, terlalu lama berdiam diri justru bisa membuat tubuh menjadi kaku dan mudah lelah.

Olahraga tidak selalu harus dilakukan dengan aktivitas berat atau di luar rumah. Ada banyak pilihan olahraga ringan dengan tingkat risiko rendah dan bisa dilakukan di ruang terbatas. Aktivtas ini juga tidak memerlukan alat khusus dan cocok dilakukan sendiri maupun bersama anggota keluarga.

Berikut beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan di rumah dan disaat musim hujan.

1. Yoga

Yoga (Freepik/Cookie_studio)

Yoga menjadi pilihan aman untuk menjaga tubuh tetap beraktivitas saat cuaca tidak mendukung. Meski gerakannya pelan, namun yoga dapat membantu meregangkan otot dan melancarkan peredaran darah tanpa memberi tekanan pada sendi.

Selain menyehatkan, yoga juga dikenal dapat membantu tubuh agar lebih rileks. Olahraga ini juga dapat dilakukan dengan waktu sekitar 10-15 menit saja untuk mengurangi rasa pegal akibat terlalu banyak berdiam diri.

2. Lompat Tali

Lompat Tali (Freepik/Freepik)

Lompat tali atau skipping merupakan olahraga yang sangat sederhana, hanya memerlukan tali sebagai alat dari olahraga ini. Meski terkesan sederhana, lompat tali bermanfaat untuk membakar kalori, menyehatkan jantung, hingga meningkatkan efisiensi pernapasan.

3. Jalan Kaki

Hujan dan ruang terbatas bukan menjadi alasan untuk berhenti jalan kaki. Aktivitas ini bisa diganti dengan berjalan di tempat atau indoor walking sambil menonton film ataupun mendengarkan musik.

Gerakan sederhana ini membantu menjaga kebugaran jantung dan meningkatkan stamina. Jalan kaki di tempat atau menggunakan alat treadmill juga menjadi pilihan bagi mereka yang introvert, bisa juga untuk mereka memiliki target langkah harian seperti yang sempat tren beberapa waktu lalu.

4. Latihan Beban dengan Berat Badan

Plank (Freepik/Cookie_studio)

Latihan beban dapat dilakukan tanpa menggunakan alat, seperti plank, squat, atau wall sit. Jenis olahraga ini dapat membantu memperkuat otot kaki, perut, dan punggung. Meski terlihat sederhana, latihan beban cukup efektif jika dilakukan secara rutin selama 15–30 menit setiap hari.

5. Zumba atau Dance Workout

Jika merasa bosan dengan gerakan yang monoton, zumba atau dance workout juga bisa jadi pilihan untuk membakar kalori. Aktivitas ini hanya perlu mengikuti video tutorial di YouTube dan menggerakkan tubuh sesuai dengan irama.

Selain membantu tubuh berkeringat, Zumba juga dinilai dapat memperbaiki suasana hati yang naik turun saat cuaca tidak mendukung. Cukup dilakukan selama 15–20 menit setiap hari agar olahraga terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan.

Perlu diingat untuk melakukan pemanasan 5-10 menit sebelum berolahraga, meski hanya melakukan aktivitas ringan untuk menghindari cedera. Tujuan utama olahraga adalah konsistensi, bukan hanya durasi. Lebih baik berolahraga 10–15 menit secara rutin daripada tidak bergerak sama sekali.