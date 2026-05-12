Simeone Bangga Bisa Kalahkan Barcelona walau Atletico Berpuasa Gelar

ERA.id - Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengaku bangga timnya mampu menyingkirkan Barcelona dari dua ajang berbeda musim ini walau akhirnya klubnya tak dapat apa-apa.

“Barcelona adalah tim yang memainkan sepak bola terbaik di dunia. Mereka memenangkan liga dengan bermain sangat baik, sama seperti musim lalu. Dan yang saya pikirkan saat menyaksikan pertandingan itu adalah: ‘Kami menyingkirkan tim ini dua kali, ya Tuhan!’,” ujar Simeone menjelang laga melawan Osasuna yang dikutip melalui Goal pada Selasa.

Barcelona baru saja memastikan gelar juara LaLiga 2025/26 setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 di Spotify Camp Nou. Kemenangan tersebut membuat tim asuhan Hansi Flick unggul 14 poin atas Madrid dengan tiga pertandingan tersisa.

Meski Barcelona tampil dominan di kompetisi domestik musim ini, Atletico Madrid justru mampu memberikan pukulan dalam dua pertemuan penting di ajang berbeda.

Los Colchoneros lebih dulu menyingkirkan Barcelona di semifinal Copa del Rey dengan agregat 4-3. Atletico kemudian kembali menghentikan langkah Blaugrana di perempat final Liga Champions lewat kemenangan agregat 3-2.

Simeone juga memuji performa Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick. Menurut pelatih asal Argentina itu, Barcelona menunjukkan level permainan yang sangat tinggi sepanjang musim ini.