Pertama dalam Sejarah Sepak Bola, Reza Arap Jadi Official Broadcaster AFF 2026

ERA.id - YouTuber sekaligus musisi Reza Oktovian alias Reza Arap resmi menjadi Official Broadcaster untuk ajang sepak bola bergengsi, ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 (AFF). Kolaborasi ini menjadi yang pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia.

Direktur MBC Dini Putri mengatakan kolaborasi bersejarah ini menjadi yang pertama kali terjalin antara stasiun televisi dengan YouTuber yang diberikan hak siar secara resmi. Dini menjelaskan Reza Arap akan mengawal pertandingan AFF 2026 dengan gaya dan caranya sendiri secara langsung di kanal YouTube pribadinya.

“Sekarang lagi ramai World Cup, di sana ada IShowSpeed. Nah, sekarang AFF ini akan ada Reza Arap yang akan muncul menayangkan secara streaming live di channel-nya Reza Arap,” ujar Dini Putri saat konferensi pers di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).

Reza Arap yang ditunjuk langsung menjadi Official Broadcast mengungkap dirinya tidak menyangka bisa terlibat dalam ajang olahraga sepak bola bergengsi ini. Ia pun bersiap untuk menunjukkan tontonan spesial bagi para pecinta sepak bola di kanal YouTube-nya.

Nantinya dalam tayangan itu, Reza Arap bukan hanya menyiarkan pertandingan AFF 2026 saja, tetapi juga menyuguhkan konten-konten spesial yang belum pernah ada sebelumnya.

“Yang pertama yang pasti penayangan Cup-nya juga akan ditayangkan di streaming YB. Terus akan ada banyak program juga yang style-nya style gue dan kita biasanyalah. Yang kita biasanya dan tidak biasanya,” kata Reza Arap.

“Terus ada watch party juga. Biasanya kalau live reaction kan nggak boleh ada suaranya ya, oh ini bebas kita pakai sound horeg,” sambungnya.

Berikut ini daftar konten yang akan ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube Reza Arap atau YBRAP yang akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026:

YB ON ASEAN CHAMPIONSHIP: MATCH DAY

Program 120 menit yang mengawal 26 pertandingan lengkap dengan pre-match show, half-time show, dan aftermatch show, bersama komentator kredibel dan member AAACLAN.

YB ON HIGHLIGHT

Berisi rangkuman video on demand berdurasi 10–15 menit yang tayang sehari setelah laga, lengkap dengan trivia dan kuis interaktif.

YB WEEKLY WHISTLE

Nantinya akan ada enam episode selama masa turnamen berisi obrolan intim bersama mantan pemain dan pelatih, kunjungan brand, hingga nonton bareng komunitas.

YB ON ASEAN CHAMPIONSHIP: CHALLENGE

konten hiburan berupa tantangan bertema sepak bola bersama para host danbintang tamu.

LIVE REPORT FROM STADION

Liputan langsung dari dalam stadion dengan akses resmi untuk momen-momen eksklusif.

SPECIAL DAY: OPENING & INDONESIA DAY

Sesu spesial pembuka turnamen dan edisi khusus setiap laga Timnas Indonesia, lengkap dengan kostum bertema Indonesia.

FINAL DAY

Perayaan puncak turnamen bersama komunitas, baik secara langsung maupun mengundang suporter ke studio.

Lebih lanjut, Reza Arap memastikan akan memberikan konten terbaik untuk para pecinta sepak bola di Indonesia.

“Correct me if I'm wrong, kayaknya belum pernah ada yang benar-benar langsung nembak match terus ditayangin di channel personal. This is the very first time, so obviously I was in shock and still in shock. Kita akan lakukan yang terbaik,” tegas Reza Arap.