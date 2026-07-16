Ngaku Tak Paham Bola, Reza Arap Blak-blakan Tak Takut Dihujat Jadi Broadcaster AFF 2026

ERA.id - YouTuber sekaligus musisi Reza Arap mengungkap alasan menerima tawaran kolaborasi untuk menjadi Official Broadcaster ajang olahraga sepak bola ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 (AFF). Reza Arap mengaku tawaran ini diterima dalam waktu kurang dari seminggu.

Tawaran kolaborasi sekaligus menandai sejarah di dunia sepak bola Indonesia ini diakui Reza Arap baru diterima satu minggu yang lalu. Ia pun mengaku terkejut namun tetap ingin memberikan yang terbaik untuk pecinta sepak bola Tanah Air.

“Saya baru dikontak minggu lalu. Oke, itu yang pertama. Jadi prosesnya sangat-sangat bangun candi ya, bangun candi. Tapi untung karena udah punya tim yang proper, Puji Tuhan dari project-project sebelumnya yaitu Marapthon udah punya tim yang dedicated sama proper,” ujar Reza Arap saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).

“Jadi alat-alat juga udah proper semua, so hopefully bisa ngasih yang terbaik lah,” imbuhnya.

Reza Arap (Era.id/Nurul Tryani)

Personel Weird Jenius ini lantas mengakui bahwa dirinya tidak terlalu memahami dunia sepak bola. Ia bahkan tidak memikirkan apabila keputusannya untuk menerima tawaran kolaborasi ini menimbulkan hujatan lantaran bukan dari kalangan profesional yang memahami sepak bola.

"I’m just gonna be honest, tidak mengerti tapi saya penikmat (sepak bola). Dan banyak penikmat yang juga memang tidak mengerti juga, dan banyak penikmat atau penonton yang ngerti dan juga berkomentar kan? So, saya bebas melakukan apa pun kan? Melakukan something seperti yang mereka lakukan kan?" tegasnya.

Di sisi lain, Reza Arap juga ingin memberikan kebebasan dalam berekspresi bagi siapa saja saat menyaksikan pertandingan AFF 2026. Ia bahkan sudah menyiapkan sejumlah konten menarik untuk menghibur penonton.

"Ekspektasi yang bisa saya berikan di kesempatan ini yaitu kebebasan. Kebebasan dari berekspresi, dari program, dari host, dari gimik, dari jokes, dari Bahasa yang mungkin tidak bisa terjadi di konvensional, itu mungkin bisa terjadi di digital gitu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Reza Arap mengungkap salah satu alasan terbesarnya mau menerima tawaran kolaborasi ini karena ia tertarik dan ingin mencoba tantangan baru.

"I just love the adrenaline. Dan kita semua tahu massa sepak bola terutama Timnas itu semasif itu. Jadi dengan kolaborasi ini, why not?" pungkasnya.