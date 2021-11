Kabar Duka! Frank Williams Pelopor Balap Formula 1 Meninggal pada Usia 79 Tahun

ERA.id - Frank Williams, pendiri dan mantan kepala tim Williams F1, meninggal pada usia 79 tahun pada Minggu (28/11).



"Setelah masuk ke rumah sakti pada Jumat, Sir Frank, meninggal dunia dengan tenang pagi ini ditemani keluarganya," demikian pernyataan Williams Racing, Senin (29/11/2021).



Williams dan putrinya, Claire tak lagi terlibat dalam operasi sehari-hari tim yang bermarkas di Inggris yang pernah dominan di masanya itu setelah dijual ke perusahaan asal AS Dorilton Capital.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79.