Baru Diresmikan, Patung Cristiano Ronaldo di India Tuai Kritik Pedas, Kenapa?

ERA.id - Patung bintang sepak bola Portugal, Cristiano Ronaldo, yang baru saja diresmikan di India menuai kontroversi dan kritik pedas dari warga sekaligus kritikus.



Patung bintang Portugal itu telah dipahat menjadi monumen batu senilai 12.000 pound atau sekitar Rp231 juta,di kota Calangute, Goa, India. Sayangnya kehadiran patung itu menuai kritik dari warga setempat hingga kritikus.



Premanand Divkar, presiden konstituensi Calangute mengatakan seharusnya pesepakbola lokal yang perlu dihormati dan dijadikan patung di lokasi tersebut. Divkar menilai pemain lokal tidak kalah hebatnya dari Ronaldo di kancah internasional.



For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT