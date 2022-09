iPhone 14 Diluncurkan, Berikut Spesifikasi dan Harganya

ERA.id - Apple akhirnya meluncurkan ponsel terbaru mereka secara global, yaitu iPhone 14, pada Rabu (7/9/2022) waktu Amerika Serikat. Dilansir dari Tom's Guide, ponser terbaru itu terdiri dari iPhone 14 dan iPhone 14 Plus.



iPhone 14 Plus memiliki layar yang lebih besar, 6,7 inch, sedangkan iPhone 14 memiliki layar 6,1 inch. Apple mengatakan bahwa varian mini iPhone kini sudah tidak diproduksi lagi, dan digantikan dengan varian plus.



iPhone 14 menjanjikan kualitas baterai yang lebih baik di antara varian iPhone lainnya. Ponsel ini juga mneyediakan panggilan darurat via satelit, yang memungkinkan penggna meminta bantuan meskipun tidak memiliki sinyal.



Untuk kamera utama ponsel ini adalah 12MP, dengan sensor yang lebih besar, 1,9 microns dan 49 persen peningkatan di cahaya rendah. Saluran gambar juga ditingkatkan untuk menghasilkan foto cahaya rendah yang lebih baik.



Mode stabilisasi dan mode aksi juga ditingkatkan untuk menghasilkan video yang mulus. iPhone 14 memiliki deteksi kecelakaan, sama seperti Apple Watch 8 terbaru. Ponsel ini terdiri dari 5 warna, yakni midnight, starlight, biru, ungu, dan merah.



Selain itu, Apple menjanjikan bahwa iPhone 14 dan iPhone 14 Plus akan dikirimkan dengan iOS 16 dalam beberapa minggu ke depan. Ponsel ini terdapat banyak fitur terbarunya, termasuk layar kunci baru, perubahan para mail dan pesan, dan banyak lagi. Pengguna juga akan mendapat keuntungan dengan iCloud Shared Photo Libraries baru dan Live Text dan Visual Lookup yang lebih kuat.



Meski berbagai spesifikasi lebih diperbaharui dari iPhone sebelumnya, penampilan iPhone 14 kurang lebih masih sama seperti iPhone 13. iPhone 14 juga hanya mendukung SIM digital, sehingga tidak ada tempat untuk meletakkan kartu SIM.



Sementara itu, untuk harga, iPhone 14 dijual dengan mulai harga 799 USD atau setara dengan Rp11,9 juta, sama dengan harga iPhone 13 dengan penyimpanan 128GB yang diluncurkan pada September 2021 lalu. Sedangkan iPhone 14 Plus dijual sekitar 899 USD atau setara dengan Rp13,5 juta. iPhone 14 akan dijual pada 16 September dan iPhone 14 Plus dijual mulai 7 Oktober 2022.