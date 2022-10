Ajak Nicholas Saputra Bintagi Kau, Rabu, dan Perkara2 Sepintas Lalu, Cerita Riri Riza Bikin Film Pendek Pakai Kamera Ponsel

ERA.id - Sutradara Riri Riza dan Mira Lesmana dari Miles Film, kembali membuat film pendek berdurasi 30 menit. Film itu akan tayang di YouTube Indonesia.

Film pendek bernuansa romance misteri berjudul Kau, Rabu, dan Perkara2 Sepintas Lalu, dibintangi oleh aktor Nicholas Saputra. Proses pengambilan gambarnya tidak menggunkan kamera profesional, tetapi full lewat kamera ponsel.

Film Kau, Rabu, dan Perkara2 Sepintas Lalu menceritakan tentang kehidupan Rhun (Nicholas), seorang penulis yang terpikat dengan seorang pembaca novelnya dan kemudian terbawa dalam situasi yang tidak terduga.

Riri Riza mengatakan, menggunakan kamera ponsel, dia banyak mengeskplor teknik pengambilan gambar. Tone warna gelap sering kali jadi kendala saat pengambilan gambar.

"Tone warna gelap seringkali menjadi kendala dalam menampilkan emosi pemain. Tapi dengan smartphone OPPO Find X5 Pro 5G, kendala tersebut dapat teratasi. Ini memungkinkan saya mendapatkan hasil gambar yang memberikan sentuhan emosi dalam film ini,” ucap Riri Riza saat ditemui Era.id di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2022).

Di tempat yang sama, Nicholas Saputra mengatakan, ia kagum dengan hasil pengambilan gambar. Ia tak menyangka kamera posel bisa menghasilkan gambar yang sama tajam dengan kamera profesional.

"Setelah melihat hasilnya, saya kagum terhadap kemampuan kamera ponsel dengan hasil gambar yang setara kamera profesional," ujar Nicholas.

Lebih lanjut Nicholas berbagi cerita tentang perannya di film ini. Sebelum dia bermain dalam satu peran, dia harus mendalami karakternya terlebih dahulu. Nicholas bercerita, dia banyak berdiskusi dengan Riri Riza soal karakter Rhun.

"Begitu pula untuk film ini, saya banyak berdiskusi dengan Riri Riza tentang karakter Rhun dan apa yang dia alami dan rasakan. Dengan begitu, saya dapat membawakan karakter Rhun yang diciptakan Mas Riri ke depan kamera," ucap Nicholas Saputra.

(Dok. Era.id/M. Gustaf)

Chief Marketing Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen menjelaskan soal fitur kamera OPPO Find X5 Pro 5G.

"Smartphone ini juga dibekali dengan dual flagship camera, yakni kamera utama dan ultra-wide yang memiliki sensor Sony IMX766 beresolusi 50 megapiksel. OPPO Find X5 Pro 5G juga dilengkapi dengan lensa kamera berbahan kaca yang dapat mengurangi penyimpangan hingga 77% jika dibandingkan dengan lensa berbahan plastik sehingga mampu meningkatkan akurasi warna," ucap Patrick.

Patrick Owen mengatakan, dia sangat bangga bisa berkolaborasi dengan Riri Riza.

"Kami sangat bangga bisa berkolaborasi dengan Riri Riza, sineas kebanggan Indonesia yang juga figur Cinefinders untuk menghadirkan film yang keseluruhan pengambilan gambarnya menggunakan kamera smartphone OPPO Find X5 Pro 5G," ujar Patrick.

Dia menjelaskan, kolaborasi ini sebagai bentuk dukungan OPPO kepada industri film Indonesia.

"Kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen dukungan OPPO terhadap industri kreatif termasuk industri perfilman di tanah air," paparnya.

Kolaborasi OPPO dengan Riri Riza, merupakan kolaborasi yang kedua kalinya. Sebelumnya Riri Riza membuat film pendek berjudul You and Me in Low Angle.