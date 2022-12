Cara Nonaktifkan Centang Biru GB Whatsapp

ERA.id - GB WhatsApp Pro Apk merupakan salah satu aplikasi yang cukup populer digunakan saat ini. Aplikasi tersebut merupakan modifikasi yang memiliki banyak keuntungan dan memiliki berbagai macam fitur menarik bagi penggunannya.



Dengan perkembangan Zaman aplikasi dari waktu ke waktu mampu memenuhi kebutuhan semua orang. Sehingga menjadi salah satu daya tarik penggunaan Whatsapp GB.



Salah satunya WA GB lebih memiliki keunggulan dalam hal privasi. Sehingga memudahkan penggunanya untuk mendapatkan kenyamanan.



Seperti hal yang menarik adalah membaca pesan yang sudah dihapus oleh pengirim. Namun penerima masih bisa membacanya.



Seperti diulas polres-gowa.id GB Whatapp ini juga sebenarnya lebih banyak keunggulan nya dengan aplikasi yang biasa, hal ini dikarena aplikasi GB Whatapp sendiri merupakan aplikasi yang sudah di modif berawal dari Whatapp plus.



Nah untuk anda yang penasaran mari kita simak panduan mengaktifkan centang biru GB WA lengkapnya dibawah ini.



1. Langkah pertama silahkan kalian download terlebih dahulua plikasi WhatsApp GB.



2. Setelah itu buka folder download dan lanjut melakukan proses instalasi hingga selesai



3. Jika gagal kalian sebaiknya aktifkan fitur unknown source di pengaturan keamanan, setelah itu lakukan proses instalasi kembali



4. Silahkan kalian buka aplikasi WhatsApp GB yang berhasildi install tersebut lalu pilih menu.



5. SIlahkan aktifkan fitur yang ingin digunakan salah satunya Centang Biru, klik ceklist



GB WhatsApp merupakan aplikasi modifikasi yang menggunakan sejumlah fitur menarik. Di antaranya:



• Mengirim pesan secara broadcast ke grup.



• Terdapat fitur efek gambar/video saat dikirimkan.



• Mampu mengirimkan 100 dokumen dalam satu waktu.



• Membuat panggilan pada nomor yang tidak tersimpan di kontak.



• Dapat melakukan Penjadwalan pesan.



• Memiliki opsi untuk menyembunyikan obrolan.



• Dapat mengirim video hingga ukuran hingga 50 MB.



• Mampu memanfaatkan status orang lain ke papan clipboard.



• Dapat digunakan untuk membuat beberapa akun dalam satu perangkat.



• Batas karakter nama Grup ditingkatkan menjadi 35 karakter/huruf.



• Perbaikan berbagai bug saat mengirim video.



• Mampu menyembunyikan "last seen", tanda pesan yang diterima, tanda pesan dibaca, tanda "mengetik" saat Anda mengetik pesan.



• Dapat mengirim 90 gambar dalam satu kali klik. Versi resmi hanya mendukung 10 gambar.



• Kemampuan teks yang diseleksi.



• Aplikasi dan chat dapat dikunci menggunakan kata sandi tanpa perlu bantuan aplikasi pihak ketiga.