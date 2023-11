Inilah Keunggulan Chatbot Grok Milik Elon Musk

ERA.id - Chatbot AI jadi inovasi teknologi yang mengundang decak kagum. Teknologi ini punya kemampuan memahami dan merespons pertanyaan manusia secara natural. Setelah sebelumnya ChatGPT ramai dibicarakan, kini muncul chatbot AI bernama Grok.

Ini adalah chatbot besutan bos media sosial X, Elon Musk. Disebutkan bahwa kehadiran Grok terinspirasi dari novel berjudul The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Disebut akan jadi pesaing ChatGPT, apa keunggulan chatbot Grok?

Beberapa Keunggulan Chatbot Grok Milik Elon Musk

Elon mengungkapkan, Grok adalah bagian dari media sosial X Premium. Belum diketahui apakah Grok nantinya akan dibuka untuk umum atau tidak.

Lalu, sehebat apa Grok? Informasi di situs xAI menunjukkan, Grok mampu menjawab hampir semua pertanyaan, bahkan bisa menyarankan pertanyaan yang harus disampaikan. Dilansir situs web Techcrunch, database Grok punya bentuk yang serupa dengan yang digunakan oleh ChatGPT dan Llama 2 dari Meta.

Elon Musk menjelaskan, kecerdasan buatan ini mampu memanfaatkan akses pengetahuan real-time dunia melalui media sosial X. Alat ini bisa menjawab pertanyaan pedas yang tak diterima oleh beberapa sistem AI lainnya.

Pengumuman peluncuran Grok (X @elonmusk)

Grok dirancang untuk dapat menjawab pertanyaan dengan sedikit kecerdasan dan punya sifat memberontak. Chatbot ini bisa menjawab pertanyaan dengan candaan ataupun sarkasme.

“Jadi tolong jangan menggunakan Grok jika jika Anda membenci humor!” ungkap akun X xAI.

Namun, Elon mengatakan bahwa Grok akan menolak memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertentu yang bersifat lebih sensitif. Masih belum diketahui maksud pertanyaan sensitif itu yang seperti apa.

Sebagai informasi, September 2023 lalu salah satu pendiri Oracle, Larry Ellison, menyebut bahwa xAI telah menandatangani kontrak untuk melatih model AI-nya di cloud Oracle.

Namun, Oracle ternyata tidak sendirian. Para raksasa perusahaan kecerdasan buatan juga ada di balik Grok, seperti DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla, Center for AI Safety, dan Universitas Toronto.

Jadi hal yak tak mengherankan jika Elon pernah dengan percaya diri menyebut model baru xAI jadi yang terbaik saat ini. Sayangnya, berdasarkan laman X Elon Musk, server Grok mengalami eror karena banyaknya pengguna yang ingin mencoba AI ini. Elon menyampaikan, pihaknya sedang berupaya menyelesaikan persoalan tersebut.

Itulah berbagai informasi keunggulan chatbot Grok milik Elon Musk. Untuk mendapatkan info menarik lainnya, ikuti terus Era.id.