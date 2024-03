Facebook dan Instagram Sempat Down, Meta Minta Maaf

ERA.id - Dua layanan media sosial milik Meta, yaitu Instagram dan Facebook sempat mengalami down atau tidak dapat diakses pada Selasa (5/3) malam.

Pengguna mengeluhkan tidak bisa mengakses Instagram untuk beberapa waktu. Terdapat informasi "Couldn't refresh the feed" saat mereka ingin mengakses Instagram Feed, Profile, maupun Explore.

Sementara pengguna Facebook mengalami log out akun secara tiba-tiba pada. Terdapat informasi "Session expired. Please log in again".

Ketika proses log in dilakukan, informasi tersebut kembali muncul dan akun Facebook log out lagi secara otomatis. Namun, gangguan teknis tersebut berangsur pulih pada Rabu dinihari.

"Hiiii, kita tahu hari ini masyarakat kesulitan mengakses IG. Kami menyelesaikan masalah ini dan kembali," tulis akun resmi Instagram pada postingan di X, Rabu, pukul 01.03 WIB.

"Dan kami kembali. Mohon maaf bagi mereka yang tidak dapat mengakses Facebook hari ini," tulis akun resmi Facebook pada postingan di X, Rabu pukul 1.10 WIB.

Tidak dapat diaksesnya Instagram dan Facebook tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lainnya, termasuk Amerika Serikat. Tagar #instagramdown dan #facebookdown sempat menjadi trending topic di platform X. (Ant)