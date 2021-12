Jadi FYP Favorit, TikTok Umumkan Tren Konten 2021 di Indonesia

ERA.id - Beranda TikTok yang bernama For You yang memasukkan konten random dari seluruh penjuru dunia dalam satu beranda memudahkan suatu hal untuk menjadi viral. Menjadi tempat lahirnya banyak meme dan tren yang tengah viral, TikTok mampu membuat sesuatu yang tak dikenal menjadi sangat terkenal dalam waktu semalam.

Kini, TikTok mengumumkan tren seputar kreativitas dan referensi video singkat di sepanjang tahun 2021 melalui "Year on TikTok 2021". Di dalamnya terdapat rangkuman kreator, efek, kategori video, hashtag challenge, selebriti, hingga musik terfavorit yang telah memperkaya video-video inspiratif di TikTok, sehingga memberikan kebahagiaan di sepanjang tahun ini.

"Year on TikTok 2021" menunjukkan bahwa TikTok menjadi tempat dimana tren dimulai dan kreativitas diekspresikan tanpa batasan. Video meme serial "Squid Games" dari akun @punyaibenk yang menjadi FYP favorit, resep acar bawang dan terong crispy yang menggemparkan dunia kuliner rumahan, kreator Sisca Kohl dengan tagline "Mari kita coba~" yang menghadirkan konten eksperimen makanan, hingga lagu "To the Bone" dari Pamungkas yang mengisi momen galau, menjadi gambaran keberagaman tren yang menghibur di TikTok tahun ini.

Komunitas TikTok yang kini lebih dari 1 miliar di seluruh dunia ini juga senang membagikan rekomendasi produk dan menjadi wadah yang tepat untuk mendukung berkembangnya produk lokal.

Tren video TikTok yang tergambar di "Year on TikTok 2021" ini menunjukkan bahwa konsistensi dan semangat kreator dalam menciptakan konten, berhasil memberikan ragam hiburan dan inspirasi pada komunitas TikTok secara keseluruhan.

Enda Nasution, Digital Activist dan Social Media Advocate mengatakan video-video dari kreator konten ini telah memperluas referensi penikmat video, sehingga mereka bisa menemukan dan menyukai topik-topik baru yang selama ini mungkin tidak mereka lirik.

"Dengan semakin banyak dan beragamnya konten yang ada di platform digital, ke depannya, kreator akan didorong untuk tidak hanya menghasilkan konten yang positif, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, atau bisa disebut konten produktif. Di sini, kreator dan juga platform digital akan lebih mengeksplorasi berbagai jenis konten dan kolaborasi, termasuk dengan brand, yang akan menjadikan dunia konten digital di tahun mendatang lebih menarik lagi," ungkap Enda Nasution melalui acara virtual Year on TikTok 2021 pada Selasa (7/12/2021).

Di tahun 2021, TikTok telah menghadirkan berbagai fitur dan inisiatif untuk mendukung para kreator semakin produktif. Salah satunya adalah TikTok LIVE, yang telah menjadi kanal bagi semua pengguna, termasuk kreator, brand, UKM, pecinta game, hingga pemain di industri fesyen, bisa saling berinteraksi dan terhubung lewat fitur livestream.

Angga dan Enda (Foto: Dok. TikTok)

Selain itu, TikTok juga memperpanjang waktu durasi video sehingga pengguna bisa semakin leluasa mengeksplorasi kreativitas mereka melalui konten video. Hadirnya tambahan fitur dan layanan ini merupakan komitmen TikTok untuk siapa saja tetap produktif dalam berkarya, menjalani bisnis, hingga mempelajari hal yang baru di TikTok.

"Bagaimana para kreator bisa tumbuh dan saling menghibur untuk memberikan inspirasi telah menjadi highlight dalam "Year on TikTok 2021". Di Indonesia, kita melihat bagaimana tren bermula dan menyebar di laman For You. Kami senang sekali melihat bagaimana komunitas TikTok menghadapi tahun penuh perubahan ini, dan kami tidak sabar untuk melihat lebih banyak momen yang luar biasa dalam perjalanan bersama kreator ke depannya," ungkap Angga Anugrah Putra, Head of Operations TikTok Indonesia.

Tag: tiktok viral tiktok Kreator TikTok