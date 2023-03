Mau FYP? Ini Deretan Konten yang Bakal Jadi Tren dan Hits di Bulan Ramadan

ERA.id - Di bulan Ramadan, ada baiknya kita mempersiapkan konten untuk mengembangkan aktivitas online. Ramadan 2023 diperkirakan akan lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selama bulan Ramadan, pengguna TikTok akan membagikan konten dalam platform digital.

Mahwari Sadewa Jalutama, Country Head of Operation TikTok Indonesia mengungkapkan konten tradisi kultural tentang puasa akan menghiasi For You Page (FYP) TikTok. Selain itu, konten mengenai review pembeli saat belanja juga menjadi tren di TikTok.

"Dengan studi yang kami pelajari, konten tradisi kultural tentang puasa akan mewarnai FYP kita tahun ini. Ada kebiasaan untuk sharing review perbelanjaan. Itu tidak bisa lepas dari TikTok dan jadi highlight," ujar Mahwari, melalui Konferensi Pers TikTok pada Jumat (24/3/2023).

Mahwari Sadewa Jalutama

Selain itu, konten mengenai tips-tips yang bermanfaat juga sering muncul di FYP TikTok. Terutama, konten yang unik juga banyak disukai oleh para pengguna TikTok.

"Keberagaman video kayak tips, juga menjadi kunci memeriahkan di tiktiko. semua lintas generasi bisa menemukan beragam video TikTok. Kalau video sering saya temui, ada yang upload anjing lagi nyanyi, anjing lagi masak. Itu seru banget, kita bisa menemukan kejutan kecil di TikTok," kata Mahwari.

Tak hanya itu, TikTok juga akan menghadirkan series selama seminggu sekali. Tak hanya series, TikTok juga akan sering memunculkan live streaming yang membahas seputar Ramadan.

"Kita buat (konten) fresh selama di Ramadan. Kita buat dalam format series. Tunggu aja ya setiap minggunya akan ada Ramadan series. Ini hadir untuk berbuka puasa atau sahur. Kita ada live streaming membahas tips seputar Ramadan, yang nemenin kamu buka puasa atau ngabuburit," tutur Mahwari.

Tak hanya konten, banyak para pengguna akan merasa terhibur dengan TikTok Shop yang memberikan banyak kejutan selama bulan Ramadan 2023.

"Akan ada beragam TikTok Shop, selama perjalanan dan hadiah utama. Ada hadiah mendapat umroh dari TikTok Shop. Kapan lagi berbelanja dan umroh. Kita bisa bertemu (mengadakan event) offline, tahun lalu dengan kondisi terbatas. Sekarang bisa secara offline untuk puncak acara, kita punya serunya ngabuburit." lanjutnya.