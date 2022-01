Viral 'What Did Hubble See On Your Birthday', Apa Itu 'What Did Hubble See On Your Birthday'? Ini Cara Buat Melalui Link NASA

ERA.id - What did hubble see on your birthday? kini sedang menjadi trend. Banyak orang di internet penasaran dengan What did hubble see on your birthday, sampai-sampai tak sedikit influencer yang membahasnya.



Siapa yang memulai trend What did Hubble see on your birthday? Semua bermula dari Teleskop Hubble.



Seperti dikutip dari Nasa.gov, Hubble merupakan sebuah teleskop yang menjelajahi alam semesta 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Itu berarti Hubble telah mengamati beberapa keajaiban kosmik yang menarik setiap hari sepanjang tahun, termasuk pada hari ulang tahun Anda.



