Cara Mudah dan Praktis Pesan Barang Kesayangan dengan Sistem COD

ERA.id - Hadirnya e-commerce semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas berbelanja dan menemukan berbagai produk atau barang yang dibutuhkan. Cukup hanya dengan mengakses melalui smartphone, barang yang diinginkan bisa sampai ke depan rumah dengan selamat. Terdapat sejumlah hal yang diperhatikan saat berbelanja online, mulai dari kelengkapan sebuah produk, promo dan diskon hingga metode pembayaran yang beragam.



Meskipun saat ini terdapat berbagai metode pembayaran digital, Cash on Delivery (COD) atau Bayar di Tempat kerap dipilih oleh masyarakat yang belum memiliki rekening tabungan bank maupun kartu kredit karena membuat pengalaman berbelanja online menjadi lebih mudah dan praktis. Data hasil riset terbaru menunjukkan bahwa COD menduduki peringkat kedua sebagai metode pembayaran yang paling banyak digunakan oleh para pelanggan e-commerce di Indonesia dengan persentase mencapai 29%, berada di bawah penggunaan e-wallet dengan persentase mencapai 65% di urutan pertama - (NielsenIQ & Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA). 2023. The Findings of Harbolnas 2022).



Keberadaan layanan COD banyak dipilih karena dinilai dapat memberikan kemudahan dan fleksibilitas tersendiri bagi para konsumen dalam hal pembayaran. Dengan memilih menggunakan metode COD, artinya hanya perlu membayar saat barang yang dipesan sudah berada di tempat atau tangan pembeli. Berikut langkah mudah dan praktis berbelanja dengan metode pembayaran COD.

Ilustrasi COD (Dok. Shopee)

1. Pilih produk yang akan dibeli melalui aplikasi

Metode COD sendiri dapat ditemukan pada beberapa aplikasi belanja pilihan anda, salah satunya seperti Shopee. Mengawali perjalanan mu untuk berbelanja menggunakan COD sangat mudah. Temukan produk yang diinginkan dengan menggunakan fitur Pencarian. Pilih produk yang diinginkan dari hasil pencarian. Pastikan toko yang dipilih telah mengaktifkan metode pembayaran COD.

2. Klik ikon keranjang

Setelah menemukan produk yang dicari, klik ikon "Keranjang" pada halaman produk untuk memasukkan produk ke keranjang belanja, atau klik "Beli Sekarang" untuk membuat pesanan.

3. Pilih variasi dan jumlah barang

Apabila produk tersebut memiliki variasi ukuran, jenis, warna, dan model yang harus dipilih, setelah klik ikon "Keranjang” atau “Beli Sekarang", akan muncul pilihan yang harus dipilih terlebih dahulu untuk lanjut ke proses checkout.

4. Konfirmasi pemesanan

Pada halaman checkout, pastikan alamat pengiriman kamu sudah benar, kemudian pilih layanan pengiriman yang ingin digunakan.

5. Klik "Metode Pembayaran" dan pilih COD

Pilih metode pembayaran yang diinginkan. Kamu dapat memilih metode pembayaran COD (Cash On Delivery) atau bayar di tempat, setelah itu klik "Konfirmasi".

Ilustrasi COD (Dok. Shopee)

6. Buat Pesanan

Pada halaman checkout, pastikan kembali alamat pengiriman dan produk yang ingin dibeli sudah benar. Jika semua sudah benar, kemudian bisa klik “Buat Pesanan”. Apabila pesanan sudah berhasil dilakukan dan dikonfirmasi, selanjutnya bisa melacak status pesanan melalui fitur “Pesanan Saya” di aplikasi.

7. Pastikan melakukan pembayaran pada kurir sebelum menerima barang

Ketika kurir telah mengirimkan pesanan, pembeli harus membayar terlebih dahulu sebelum menerima dan membuka paket. Namun, jika menemukan kendala pada produk yang diterima pembeli dapat mengajukan permintaan pengembalian barang atau dana melalui aplikasi disertai dengan alasan dan bukti yang sesuai dengan syarat dan ketentuan. Terlebih e-commerce memiliki fitur garansi yang memungkinkan dana ke penjual ditahan sementara waktu selama masa garansi berlaku, sistem ini tentunya akan lebih memberikan rasa aman dan tidak merugikan pembeli jika terdapat ketidaksesuaian produk yang dibeli..

“Fitur metode pembayaran COD juga tersedia di Shopee, karena kami melihat berbagai manfaat yang bisa dirasakan pengguna, terlebih untuk pengguna yang berada di kota kecil minim internet. Selain menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam hal pembayaran, metode pembayaran COD juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk digunakan pelanggan,” kata Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia.