Jalan Malam Tetap Aman, Tiga Tips Aman Gunakan Transportasi Online

ERA.id - Malam hari jadi waktu yang sering dianggap rawan terhadap berbagai jenis kejahatan termasuk kekerasan seksual. Meskipun begitu, kekerasan seksual dapat dialami oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun baik di ranah domestik dan publik. Memastikan ruang publik dan transportasi publik yang aman membutuhkan tanggung jawab dan partisipasi bersama antara pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual.

Indonesia masih memiliki angka kekerasan seksual yang tinggi. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) tahun 2022, 3,539 perempuan dari total 4,236 responden mengatakan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik.

Menanggapi hal ini, Gede Manggala, Head of Region & External Affairs Gojek menjelaskan, ahwa bagi pihaknya keselamatan dan keamanan pengguna selama di perjalanan menjadi prioritas utama, khususnya bagi perempuan.

"Inisiatif #AmanBersamaGojek diluncurkan sejak 2020 untuk memberikan rasa aman kepada pengguna melalui berbagai inovasi fitur dan program dalam mencegah kekerasan seksual," ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima Era.id.

(Dok. Gojek)

Gede, melanjutkan, Gojek sebagai layanan on-demand terdepan dari Grup GoTo terus pertegas komitmen menghadirkan layanan transportasi daring paling aman melalui tiga pilar utama yakni, teknologi, proteksi, dan edukasi. Terlebih, penelitian dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menemukan bahwa Gojek menjadi layanan transportasi online yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Berikut adalah tiga tips keamanan dalam menggunakan aplikasi Gojek yang wajib kamu ketahui dan tentunya akan sangat membantu kamu merasa aman dan nyaman selama trip berlangsung.

1. Kenali Ragam Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja baik perempuan maupun laki-laki. Penting untuk kita semua mengenali berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual baik secara fisik maupun non-fisik.

Mari jaga bersama ruang publik kita tetap aman dengan selalu mengingat bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terangkum dalam S.I.U.L (Sebar konten intim yang tidak diinginkan; Intimidasi atau menggoda dalam bentuk apa pun, termasuk dalam bentuk tulisan; Ucapan atau komentar atas tubuh termasuk bersiul; Lakukan kontak fisik yang tidak diinginkan).

2. Bagikan Perjalanan kepada Keluarga dan Teman Terdekat

Saat sedang melakukan perjalanan menggunakan GoRide atau GoCar, kamu bisa cobain fitur Bagikan Perjalanan untuk membagikan perjalanan kamu secara real time ke teman dan keluarga kamu sehingga perjalanan kamu bisa tetap terpantau sepanjang jalan menuju tujuan.

3. Aktifkan Tombol Bantuan Darurat Apabila Diperlukan

Tentu kita tidak ingin terjadi hal-hal yang merugikan kita selama perjalanan. Untuk itu, Gojek juga memiliki fitur Tombol Darurat yang dapat kamu gunakan dalam situasi darurat sehingga laporan kamu dapat direspon dengan cepat oleh Customer Care dan Tim Unit Darurat Gojek yang siaga 24/7 dan mengadopsi perspektif korban.