Mudik ke Jerman Jadi Seru, Ini yang Membuat Perjalanan Sophia Latjuba Makin Mudah

ERA.id - Artis senior Sophia Latjuba menceritakan momen keseruannya ketika pulang kampung ke Jerman. Perempuan berusia 52 tahun ini juga membagikan momen kegiatannya selama berada di sana yang diunggah di media sosial.



Artis keturunan Jerman-Bugis ini menceritakan momen keseruanya ketika pulang kampung. Ibunda Eva Celia ini tak bisa melupakan momen ketika dirinya menggunakan kartu kredit.



Baginya, kartu kredit sangatlah membantu dirinya selama berada di Jerman. Mantan kekasih Ariel NOAH ini mengaku dipermudah bertransaksi menyewa kendaraan hingga merchant.



"Kartu kredit Jenius membantu saya untuk bertransaksi lebih mudah selama liburan ke Jerman. Mulai dari sewa kendaraan hingga transaksi sehari-hari diberbagai merchant online dan offline," kata Sophia Latjuba saat ditemui di La Moda Plaza Indonesia, Jl. M.H. Thamrin, Gondangdia, Jakarta Pusat pada Jumat (28/10/2022).

Sophia Latjuba dan Eva Celia (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)





"Dan pas nyewa mobil, kita pakai kartu kredit khusus, karena tidak semua bisa pakai debit atau kredit. Terus (orang yang sewa mobil) komen 'so cute' pas lihat kartu kredit Jenius," lanjutnya.



Selain itu, bintang film Mata Batin ini mengaku dipermudah ketika melakukan top up jika anak atau ibunya butuh uang.



"Ada Manuella yang butuh uang langsung top up. Saya khusus Jerman pakai kartu khusus x-Card. Kalau ibu saya butuh, tinggal top up aja," kata Sophia Latjuba.

Sophia Latjuba dan Eva Celia (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Sophia Latjuba mengatakan mengelola kartu kredit Jenius sangat simpel jika langsung dari aplikasi tersebut. Ia merasakan banyak kemudahan menggunakan kartu kredit tersebut.



"Proses apply sangat mudah. Saya tidak perlu datang ke bank dan mengisi form yang banyak. Pendaftaran dan aktivasi kartu dengan langkah yang simpel dapat dilakukan langsung melalui aplikasi Jenius tanpa perlu mengisi informasi tambahan, melainkan hanya konfirmasi ulang," lanjutnya.