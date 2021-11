Sophia Latjuba Pose Seksi Pakai Korset Ketat Bak Bidadari Bersayap, Netizen: Kirain Model Victoria Secret

ERA.id - Baru-baru ini, artis Sophia Latjuba berhasil menghebohkan netizen. Hal ini karena dirinya memamerkan keseksian tubuhnya dengan memakai korset ketat yang terlihat bidadari bersayap. Di usianya yang sudah menginjak 51 tahun, banyak perempuan dibuat iri olehnya.



Sebab, tubuhnya terlihat sangat seksi dan awet muda meski usianya sudah tak muda lagi. Dalam potret terbarunya itu, mantan kekasih Ariel NOAH ini sangat body goals dengan korset seksi warna putih dengan sayap bulu raksasa.

Sophia Latjuba (Foto: Instagram/@sophia_latjuba88)

Ibunda Eva Celia ini juga memadukan penampilannya dengan kalung dan high heels warna serupa. Sophia sengaja memamerkan pose-pose seksi dengan rambut hitamnya yang terurai.



Terlihat jelas jenjang kakinya yang mulus dengan tubuh ramping bikin kaum adam tak berdaya. Ditambah lagi dengan warna kulitnya yang sangat eksotis membuat perempuan keturunan Jerman-Indonesia ini sangat mempesona.

Sophia Latjuba (Foto: Instagram/@sophia_latjuba88)

"When life gives you wings, wear them," tulis Sophia Latjuba.



Sophia Latjuba (Foto: Instagram/@sophia_latjuba88)

Sebelumnya, Sophia Latjuba membagikan foto dirinya berpose seksi mengenakan crop top memperlihatkan perut ratanya yang tidak tampak ada lemak sedikit pun. Ia memakai filter hitam-putih dalam foto tersebut.



"I am who I am, and that’s okay."

