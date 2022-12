Toreh Prestasi Membanggakan, Autobiography Jadi Best Asian Film di Singapore Silver Screen Awards 2022

ERA.id - Autobiography menjadi film Indonesia selanjutnya yang menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Film ini sukses dinobatkan sebagai Best Asian Film di Singapore Silver Screen Awards 2022.



Film ini terpilih melalui keputusan juri dari berbagai negara. Para juri mengaku terkesan dengan cerita yang disajikan dan berbagai aspek penting di dalamnya.



"Penghargaan film terbaik diberikan kepada film yang membuat kami terkesan dengan kontrol dan kejelasan visinya. Film ini menjadi sebuah studi karakter yang hidup, rasa kuat dari trauma suatu bangsa, serta penggambaran penting pola pikir fasis dan bagaimana itu bertahan," ucap ketua juri, Lav Diaz, dilansir dari Variety.



Penghargaan ini melanjutkan prestasi Autobiography di berbagai festival film internasional. Sebelumnya film ini tayang perdana di Venice International Film Festival 2022, pada September lalu.



Film ini juga sudah melenggang ke berbagai festival ternama dunia, seperti Toronto International Film Festival, Busan International Film Festival, Stockholm International Film Festival, hingga Adelaide Film Festival.



Autobiography sebelumnya juga meraih penghargaan utama, Golden Hanuman di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2022. Film berhasil mengalahkan film berbagai negara seperti Like & Share (Indonesia), Return to Seoul (Kamboja), Let Me Hear It Barefoot (Jepang), dan 24 (Singapura).



Sementara itu, Autobiography bercerita tentang kehidupan Rakib (Kevin Ardilova) bekerja sebagai penjaga rumah kosong milik purnawirawan atau penisunan prajurit bernama Purna (Arswendy Bening Swara).



Suatu hari Purna kembali tinggal di rumah itu karena mencalonkan diri sebagai bupati, di mana banyak hal tak terduga akan terjadi di antara mereka.