World Water Forum 2024 Sukses Beri Eksposure Besar-besaran untuk Wisata Bali

ERA.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, penyelenggaraan World Water Forum 2024 memberikan _destination exposure_ yang efektif untuk Bali.

Hal tersebut dikatakan Menparekraf Sandiaga dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno", Senin (20/5/2024) secara virtual.

“Sebanyak 50 ribu wisatawan diperkirakan datang ke bali dalam rangka World Water Forum ke 10 yang terdiri dari delegasi serta para pendampingnya. Ini memberikan _destination exposure_ khususnya bagi Bali, dan bagi pariwisata Indonesia secara luas,” kata Menparekraf Sandiaga.

Hingga 19 Mei 2024, jumlah delegasi yang hadir telah mencapai 20.000, ditambah dengan total rombongan dan pendamping kemungkinan mencapai 50.000 wisatawan. Wisatawan yang hadir dalam event World Water Forum ke 10 ini terdiri dari 170 negara, termasuk Indonesia.

“Dan dari jumlah _spending_ per delegasi yang mengacu event sejenis itu sekitar 30 juta rupiah. Oleh karena itu kita bisa memprediksi mencapai lebih dari setengah triliun rupiah atau Rp500 miliar belanja langsung bagi ekonomi Bali dan Indonesia dengan World Water Forum ini. Namun dalam perhitungan ke depan nantinya bukan tidak mungkin perputaran ekonomi secara keseluruhan akan mencapai angka 1.5 triliun, mengingat delegasi kemungkinan tidak datang sendirian, serta masih ada perputaran ekonomi yang dapat dilihat tidak hanya dari _spending_ delegasi saja,” kata Menparekraf Sandiaga.

Dalam sebulan terakhir, pencarian "World Water Forum" meningkat signifikan, dengan lebih dari 1.800 pencarian harian, 45 persen dari luar negeri (wilayah Pasifik, Asia Timur, Asia Selatan, Eropa Barat, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan). Dalam sepekan terakhir, ada 190 berita global dan nasional mengenai World Water Forum.

Menparekraf Sandiaga menjelaskan, Kemenparekraf sedang melakukan survei terhitung dari 17 hingga 25 Mei 2025 terhadap _stakeholder_, pengunjung, dan delegasi untuk menghitung dampak penyelenggaraan World Water Forum 2024.

“Dan kami baru saja meresmikan Fair dan Expo World Water Forum yang berlangsung pada 20-25 Mei 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) dan mencakup beberapa UMKM yang dilibatkan,” kata Menparekraf.

Kemenparekraf berkomitmen dalam penyelenggaraan MICE yang berkelanjutan. Sehingga perhatian tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.