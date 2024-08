Viral di TikTok Pamer Gaya Hidup Mentereng yang Nggak Sesuai dengan Pekerjaan

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan munculnya tren para pemuda yang membagikan konten bagaimana gaya hidup mereka tak sesuai dengan profesi dijalaninya.

Tren ini dinamai 'When Your Work Doesn't Match Your Aesthetic' atau yang artinya dalam bahasa Indonesia, 'Ketika Gaya Hidup Nggak Sesuai sama Kerjaan'.

Mereka memperlihatkan outfit sangat berbeda ketika bekerja dan bermain bersama teman-temannya. Konten tersebut di luar ekspektasi lantaran perbedaan aktivitas sehari-hari mau pun saat bermain atau nongkrong. Kini, banyak netizen yang meramaikan konten tren 'Ketika Gaya Hidup Nggak Sesuai sama Kerjaan'.

Diduga, tren ini dicetuskan oleh netizen asal luar negeri dengan akun TikTok @quelle2. Mulanya, ia menggambarkan ketidakcocokan antara outfit glamor yang dikenakannya dengan mobil tua yang dikendarainya. Terpantau, konten ini pertama kali diunggah pada Mei 2024, sampai akhirnya, tren tersebut makin meluas hingga netizen Indonesia mengikuti konten tersebut.

Viral tren pamer gaya hidup mentereng enggak match dengan pekerjaan (Instagram/@kegoblogan.unfaedah)

Dilansir dari akun Instagram @kegoblokan.unfaedah, video awal memperlihatkan seorang pria yang tampan dan gagah. Pria itu mengenakan kemeja hitam dan celana abu-abu sembari memegang gelas. Pria itu tersebut nampaknya tengah makan malam di sebuah restoran mewah. Kenyataannya, pria tersebut bekerja sebagai kuli bangunan.

Ada pun netizen lain yang mengikuti tren ini. Dalam video itu, wanita tersebut menggunakan dress warna hitam sembari membawa bouquet bunga. Rambutnya terurai dan wajahnya pun menggunakan riasan. Kenyataannya, wanita itu bekerja sebagai penjual daging di pasar. Saat berjualan, ia mengenakan daster dan apron.

Selain itu, konten juga memperlihatkan seorang pria yang membagikan momen ketika sedang makan pizza di sebuah restoran dengan pemandangan alam. Klip selanjutnya memperlihatkan dirinya sedang menjadi tukang parkir di pinggir jalan.

Ada pun konten seorang pria yang membagikan momen saat liburan di sebuah kafe mewah. Selanjutnya, ia memperlihatkan ketika bekerja berjualan basreng menggunakan gerobak di pinggir jalan.

Konten selanjutnya memperlihatkan seorang pria tengah asyik berjalan-jalan di perbukitan dengan pemandangan yang cantik. Tetapi, klip berikutnya menunjukkan pria itu bekerja sebagai penari jaipong. Yang menariknya pria itu berpenampilan bak perempuan saat melakoni profesinya.

Selain itu, video memperlihatkan seorang wanita yang tengah jalan-jalan ke mal. Ia terlihat cantik dengan riasan wajah dengan outfit keren. Kenyataannya, profesi yang dijalani wanita ini adalah penagih hutang keliling. Ia juga mengenakan hijab ketika melakoni profesi tersebut.

Unggahan tersebut menjadi viral dan mendapatkan banyak respon netizen. Tak sedikit, netizen salut dengan para pemuda yang tak gengsi mencari uang dengan berjualan demi memenuhi gaya hidupnya.