BazTalk 2024: Talk Show, Bazar, dan Inspirasi dalam Satu Paket

ERA.id - Acara BazTalk yang digelar oleh Paragram pada Sabtu, 14 September di Kafe EH! Mendadak, Pejaten, Jakarta Selatan, berhasil menarik perhatian ratusan pengunjung. Tak hanya menghadirkan talk show, acara ini juga menawarkan bazar dari berbagai brand, menciptakan pengalaman yang beragam dan interaktif.

BazTalk, hasil kolaborasi tiga media dari VOI Media—VOI.id, Era.id, dan Paragram.id—menyajikan rangkaian sesi yang sarat inspirasi. Acara dimulai dengan pelatihan jurnalistik di media sosial yang dibawakan oleh Redaktur Pelaksana Era, Vessy Dwirika Frizona. Sesi bertajuk "Memaksimalkan Konten Berita dari Website ke Media Sosial" ini mengulas cara efektif mengoptimalkan konten berita untuk platform digital.

Berikutnya, Moksa Hutasoit, Wakil Pemimpin Redaksi VOI, membawakan materi bertema "Cepat Nggak Harus Ugal-ugalan". Moksa menekankan pentingnya menyajikan konten berita yang cepat namun tetap teliti, serta mematuhi UU ITE dan etika jurnalistik. Kedua sesi ini mengundang antusiasme tinggi dari peserta, yang aktif mengajukan pertanyaan terkait topik tersebut.

Acara berlanjut dengan sharing session bersama komunitas Lokal Karya dan Squad Ngonten. Mereka berbagi cerita inspiratif tentang perjalanan kreatif mereka, memberikan motivasi bagi para content creator yang hadir.

Sesi selanjutnya, "Thank God for Live," dibagi dalam dua bagian. Pertama, penampilan seni memukau dari SLB C Wimar Asih. Kedua, talk show bersama psikolog dari Kalm, Erika Fiona, yang mengulas langkah-langkah pencegahan bunuh diri dalam rangka Suicide Prevention Day.

Sesi paling dinanti, "Makeup for Healing," menghadirkan tips kecantikan yang bertujuan meningkatkan suasana hati. Setelah mendapatkan pembekalan "Healthy Inside" di sesi Kalm, peserta diajak menikmati tutorial kecantikan yang menjadi pelengkap perawatan dari luar.

Acara semakin semarak dengan Noerabang bersama SKZ Event, yang merupakan ajang apresiasi bagi para pecinta KPop, khususnya penggemar Stray Kids. Sebagai penutup, peserta disuguhi penampilan akustik dari Asora, menciptakan suasana santai dan menyenangkan.

Peserta juga berkesempatan mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Ai Care, aplikasi kesehatan berbasis artificial intelligence.

Hasan Mukti Iskandar dari Paragram, selaku penanggung jawab acara, mengungkapkan rasa syukur atas kesuksesan BazTalk.

“Alhamdulillah, saya senang melihat peserta menikmati acara hingga selesai. Semoga BazTalk terus menginspirasi banyak orang,” ujarnya.

Keberhasilan acara ini membuat BazTalk direncanakan menjadi agenda rutin yang akan digelar oleh Paragram.