Sukses di Jakarta, BeautyFest Asia 2025 Siap Guncang Bandung, Catat Tanggalnya

ERA.id - BeautyFest Asia 2025 melanjutkan kesuksesannya di Jakarta dengan menggelar rangkaian tur di Bandung, Jawa Barat. Festival kecantikan terbesar di Asia Tenggara ini akan berlangsung mulai 29 Agustus hingga 31 Agustus 2025.

Acara yang terbuka untuk umum secara gratis ini akan menghadirkan banyak kegiatan menarik mulai dari diskon produk kecantikan hingga 75 persen, berburu freebies dan doorprize, hingga talkshow inspiratif bersama beauty expert, influencer, dan pendiri brand ternama.

Selain itu, BeutyFest Asia di Bandung ini juga akan dimeriahkan acara raffle prize dengan hadiah menarik. Ada juga penampilan musik dan karaoke session yang siap membuat pengunjung sing along tanpa ragu.

Karaoke session ini akan dimeriahkan oleh Jebung, serta sesi karaoke interaktif bersama Mbok Jamu Party, dan komunitas Lanyiacs Indonesia—momen penuh energi yang akan menyemarakkan suasana dan mempererat semangat kebersamaan antar pengunjung.

Pada sesi talkshow, pengunjung dapat mengikuti sesi bersama Clafita Witoko, dr. Kevin Mak, Sinta Masson, Adinda Indah, Han Chandra, Karina Hadinata, dan Lola Nadya yang akan berbagi insight seputar kecantikan, kesehatan kulit, hingga personal growth.

BeautyFest Asia 2025 hadir di tiga kota besar: Jakarta, Bandung, dan Surabaya.