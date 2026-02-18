Anti Ribet dan Serba Sat-Set, 5 Hidangan Sahur Berbahan Telur yang Lezat

ERA.id - Menyajikan makanan untuk sahur sering kali menjadi hal paling menantang di bulan Ramadan. Rasa kantuk sering datang seiring memikirkan menu yang akan disajikan untuk sahur.

Menyambut sahur pertama yang akan terlaksana nanti malam, menu sederhana berbahan dasar telur bisa menjadi pilihan tepat. Selain mengandung protein yang dibutuhkan tubuh selama berpuasa, telur juga mudah diolah untuk dijadikan berbagai makanan sahur.

Berikut lima menu sahur simpel dari telur yang bisa dicoba di rumah atau di kos.

1. Telur Ceplok Kecap

Telur Ceplok Kecap (Instagram/lusia_vv)

Menu ini sempat viral beberapa waktu lalu karena cara membuatnya yang simpel dan cepat. Telur yang diceplok seperti biasa ini ditambahkan dengan irisan bawang merah, bawang putih dan cabai.

Kemudian tambahkan kecap manis, saus tiram, saus sambal serta sedikit air, garam, dan penyedap. Lalu masukkan telur ceplok dan aduk hingga merata. Tambahkan daun bawang agar lebih nikmat. Telur Ceplok Kecap siap dihidangkan bersama nasi hangat sebagai menu sahur simpel kalian.

2. Orak-arik Telur Bakso Sosis

Orak-Arik Telur Bakso Sosis (Pinterest/InfinitySword)

Menu yang satu ini sering menjadi favorit anak kos karena rasanya yang enak dan cara membuatnya sangat mudah. Kamu tinggal potong tipis sosis dan bakso kemudian tumis bareng bawang merah dan bawang putih.

Masukkan telur dan orak-arik sampai matang. Jangan lupa kasih bumbu penyedap, kecap, dan saus tiram. Menu andalan yang sat-set tapi tetap nikmat untuk sahur.

3. Sup Telur Tomat

Sup Telur Tomat (Pinterest/MissyRoberts)

Kalau ingin menu berkuah, sup telur tomat bisa jadi pilihan. Cara buatnya cukup mudah.

Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Masukan potongan tomat, lalu tambahkan telur dan orak arik. Tidak lupa untuk beri air dan bumbu penyedap.

Terakhir kamu bisa koreksi rasa sesuai yang diinginkan. Menu ini cocok untuk kamu yang ingin sahur lebih ringan, tapi bisa juga untuk dimakan dengan nasi.

4. Telur Balado

Telur Balado (Pinterest/TastyFood)

Telur balado bisa masuk ke jajaran daftar menu sahur yang sat-set dengan cita rasa pedas. Pertama, kamu harus rebus telur terlebih dahulu kemudian digoreng sebentar.

Untuk bumbu balado, haluskan cabai merah, bawang merah, dan bawang putih, lalu tumis hingga harum. Tambahkan sedikit gula dan garam, kemudian masukkan telur rebus yang sudah digoreng. Aduk hingga bumbu merata. Sajikan dengan nasi hangat, dijamin jadi menu enak yang bikin nagih.

5. Telur Kukus (Steamed Egg)

Telur Kukus (Pinterest/Marce.Truong)

Untuk yang sedang mengurangi makanan berminyak, telur kukus bisa jadi pilihan. Teksturnya yang lembut seperti puding membuat menu ini semakin nikmat untuk disantap saat sahur dengan mata yang mengantuk.

Kocok telur dengan bumbu penyedap di wadah anti panas. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk merata. Lalu kukus selama 10 menit. Telur kukus siap disantap bersama nasi hangat.

Itu dia lima menu sahur sat-set dari telur yang bisa jadi solusi saat waktu terbatas dan rasa kantuk menyerang. Praktis, hemat, dan berprotein tinggi, olahan telur ini membantu tubuh agar kenyang lebih lama dan bertenaga selama puasa.