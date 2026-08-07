Sering Gonta-ganti Pacar, Pasha Ungu Wanti-wanti Kiesha Alvaro: Nggak Usah Kenalin ke Ayah

ERA.id - Vokalis grup band Ungu, Sigit Purnomo Said alias Pasha mengaku enggan ikut campur dalam urusan asmara anaknya, Kiesha Alvaro. Pasha lebih memilih untuk menyerahkan keputusan soal asmara kepada Kiesha.

Pelantun "Demi Waktu" ini mengatakan Kiesha Alvaro sering kali mencurahkan isi hati tentang pasangan hidup. Namun sebagai orangtua, Pasha memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan asmara anaknya, termasuk saat dikaitkan dengan dengan Zara Leola, putri dari gitaris Ungu, Enda.

"Kalau saya sih nggak pernah campur urusan perasaan ya meskipun dia anak saya gitu. Soal hubungan asmara dan dengan siapa pun itu semua saya kembalikan ke Kiesha sih," ujar Pasha saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, beberapa Waktu lalu.

Namun di sisi lain, Pasha sempat menitip pesan kepada Kiesha agar sang putra tidak terburu-buru dalam memilih pasangan, termasuk mengenalkan ke pihak keluarga. Hal ini lantaran Kiesha kerapa kali putus cinta setelah mengenalkan kekasihnya kepada keluarga.

"Iya sering (curhat asmara). Malah sekarang saya bilang "kak, nanti jangan kenalin dulu deh. Soalnya abis kamu kenalin tuh kamu putus gitu loh. Lain kali udah kamu jalan aja dulu nggak usah kenalin ke Daddy dulu ke Ayah dulu jangan deh". Ketawa dia," ungkapnya.

Lebih lanjut, Pasha Ungu mengatakan dirinya selalu berpesan kepada Kiesha Alvaro agar memilih pasangan yang sesuai dengan orangtua. Ia pun selalu memberi dukungan penuh kepada pemain film Tumbal Proyek dalam mencari pasangan hidup di masa depan.

"Yang penting kalau satu hari nanti kamu (Kiesha) sudah memutuskan untuk memilih pasangan dalam hidup, saya sebagai bapak seneng. Artinya kamu nanti sudah ada temennya, ya kan sudah ada pengganti ayahlah," pungkasnya.

Diketahui Kiesha Alvaro kerap kali dijodohkan dengan sejumlah perempuan yang terlibat kerja sama dengannya. Deretan perempuan itu termasuk Aurora Ribero hingga Zara Leola.