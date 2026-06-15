Indonesia Summit 2026 Jadi Forum Lintas Generasi, Bahas Soal AI hingga Keamanan Cyber

ERA.id - Forum tahunan yang diinisiasi oleh IDN Times, Indonesia Summit, kembali digelar tahun 2026. Tahun ini, gelaran Indonesia Summit menghadirkan sejumlah pembicara lintas generasi dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Digelar pada 17-18 Juni 2026 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Indonesia Summit 2026 mengusung tema 'The Next 'Us: Indonesia's Leap in the Algorithmic Age'. Acara ini menjadi ruang pertemuan lintas sektor dan generasi untuk membahas bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), dan inovasi digital guna menciptakan masa depan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

"Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan membawa peluang besar sekaligus tantangan baru bagi Indonesia. Melalui Indonesia Summit 2026, kami ingin mempertemukan para pemimpin, pelaku industri, dan generasi muda untuk bersama-sama merumuskan langkah strategis yang dapat membantu Indonesia tumbuh lebih maju, inklusif, dan kompetitif di era algoritma," ujar Founder dan CEO IDN, Winston Utomo.

Tahun ini, Indonesia Summit 2026 akan menghadirkan berbagai diskusi strategis yang membahas isu-isu penting bagi masa depan Indonesia, mulai dari pertumbuhan ekonomi baru, transformasi keuangan digital, keamanan siber, kedaulatan AI, ekonomi hijau, hingga peran generasi muda dalam membentuk masa depan industri, budaya, olahraga, dan kewirausahaan Indonesia.

Beberapa sesi unggulan yang akan hadir antara lain Where Can New Growth Come From? Bersama Dony Oskaria, Head of BP Danantara/COO Danantara; Building Digital Finance Infrastructure for the Next Economy bersama Friderica Widyasari Dewi, Chairperson of the Board of Commissioners of OJK, dan Dian Siswarini, President Director of Telkom Indonesia; serta Hyperlocal Hyper Growth: The Rise of the "Second Tier" bersama Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan Windy Riswantyo Head of Corporate Communications of Astra.

Selain itu, Indonesia Summit 2026 juga akan menghadirkan sesi Code of Trust: Cybersecurity in a Cashless Generation bersama Vince Iswara, CEO DANA, dan Novita Wijayanti, CFO Bank Mandiri, serta Gen Z and The Future of Indonesian Football bersama Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan Rudy Suhendra, CEO Lotus Archi.

Bukan hanya itu saja, para peserta juga dapat mengikuti berbagai sesi menarik lainnya, termasuk Next-Gen Fiscal Policy: Integrating Technology for Inclusive Growth yang menghadirkan Luhut Binsar Pandjaitan, Chairman of the National Economic Council, untuk membahas peran teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Serta, SMEs and Cooperatives as Engines of Inclusive Economic Growth, Green is the New Gold: Building a Business That Saves the Planet, Sovereign AI, The Infrastructure Race, Culture is Currency: The Challenge for Local IP Goes Global, serta The Heirs: Gen Z as Business Owners, Not Just Employees.

Indonesia Summit 2026 diharapkan dapat menjadi forum bagi generasi muda Indonesia untuk memperluas jejaring, belajar langsung dari para pemimpin dan tokoh berpengaruh, serta mendapatkan inspirasi untuk menjadi bagian dari perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.