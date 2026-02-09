FORTUNE Indonesia Summit 2026: Forum Utama Pengambil Keputusan Bisnis Berpengaruh

ERA.id - FORTUNE Indonesia kembali menyelenggarakan FORTUNE Indonesia Summit 2026, sebuah forum strategis yang mempertemukan para pemimpin bisnis, pengambil keputusan, investor, serta tokoh berpengaruh lintas sektor. Acara ini akan berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026, di The Westin, Kuningan, Jakarta.

Memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, FORTUNE Indonesia Summit 2026 kembali hadir sebagai wadah dialog dan kolaborasi strategis di tengah dinamika perekonomian global. Mengusung tema A Multi-stakeholder Platform for Impactful Business Decision Makers, forum ini dirancang untuk mendorong diskusi bermutu serta pengambilan keputusan bisnis yang berdampak dan berkelanjutan.

Sepanjang satu hari penuh, FORTUNE Indonesia Summit 2026 akan menghadirkan rangkaian sesi konferensi dan talkshow yang membahas isu-isu strategis seputar kepemimpinan, strategi pertumbuhan bisnis, perilaku konsumen, investasi, hingga inovasi lintas industri. Forum ini mempertemukan C-suite executives, entrepreneur, investor, high-net-worth individuals, serta perwakilan pemerintah dalam satu platform diskusi terkurasi.

Sejumlah pemimpin bisnis dan tokoh strategis dijadwalkan hadir sebagai pembicara dalam berbagai sesi talkshow, berbagi perspektif serta insight mengenai tantangan dan peluang bisnis di masa depan. Selain sesi diskusi, FORTUNE Indonesia Summit 2026 juga akan menjadi momentum penting melalui penyelenggaraan penghargaan bergengsi FORTUNE Businessperson of the Year, FORTUNE 40 Under 40, serta Change the World Awards, sebagai bentuk apresiasi terhadap individu dan organisasi yang menciptakan dampak signifikan bagi dunia bisnis dan masyarakat.

Tidak hanya menjadi ajang berbagi wawasan, FORTUNE Indonesia Summit 2026 juga menghadirkan sesi networking dan Awardee Dinner yang dirancang untuk membuka peluang kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan lintas sektor, sekaligus memperkuat ekosistem bisnis Indonesia.

Dengan jangkauan audiens digital lebih dari 14 juta melalui ekosistem media IDN, FORTUNE Indonesia Summit 2026 diharapkan dapat menjadi katalis bagi lahirnya gagasan, kolaborasi, dan keputusan bisnis yang relevan dengan tantangan masa kini dan masa depan.