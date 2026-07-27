Pecinta Kucing Kini Bisa Bahagia Bareng Si Meong Lewat Hangout yang Seru!

ERA.id - Hangout di kafe, berburu kuliner, hingga menikmati liburan singkat kini menjadi bagian dari rutinitas untuk melepas penat. Apalagi saat ini muncul kesadaran baru di kalangan pecinta kucing bahwa momen menyenangkan di luar rumah tetap bisa diiringi dengan perhatian terhadap hewan kesayangan yang menunggu di rumah.

Perubahan cara pandang terhadap hewan peliharaan juga semakin terasa. Bagi banyak orang, kucing bukan lagi sekadar peliharaan, melainkan telah menjadi anggota keluarga yang turut menjadi bagian dari keseharian.

Melihat tren itu, sebuah kolaborasi antara produsen makanan kucing dan destinasi kuliner SUGU Collective menghadirkan pengalaman berbeda bagi para cat parents.

Mengusung tema "Liburan Kenyang, Si Meong Ikut Senang", kolaborasi ini mengajak pengunjung menikmati waktu berkualitas bersama keluarga maupun teman tanpa melupakan kebahagiaan kucing kesayangan di rumah.

"Kami melihat bahwa hubungan antara pemilik dan hewan peliharaan semakin erat. Kucing bukan lagi sekadar peliharaan, tetapi telah menjadi bagian dari keluarga. Karena itu, kami ingin Me-O hadir tidak hanya saat waktu makan, tetapi juga menjadi bagian dari setiap momen kebahagiaan konsumen."

"Kolaborasi dengan SUGU merupakan salah satu cara kami menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna, di mana ketika seseorang menikmati waktu bersama keluarga atau teman, ia juga bisa berbagi kebahagiaan dengan kucing kesayangannya di rumah," ujar Dwi Mayasari, Brand Manager Me-O Indonesia, di Bandung, Senin (27/7/2026).

Kolaborasi ini menghadirkan pengalaman yang dekat dengan keseharian para pecinta kucing. Salah satu daya tariknya adalah kehadiran cookies berbentuk kucing yang menjadi bagian dari pengalaman bersantap di SUGU Collective.

Program kolaborasi ini akan berlangsung selama satu hingga tiga bulan. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan distribusi produk, respons konsumen, keterlibatan digital, serta potensi pengembangan program ke berbagai destinasi kuliner lainnya di masa mendatang.

Selama periode program berlangsung, pelanggan yang membeli menu kolaborasi juga akan mendapatkan produk makanan kucing secara gratis.

Pendekatan semacam ini menunjukkan bagaimana gaya hidup masa kini semakin mengakomodasi kedekatan emosional antara pemilik dan hewan peliharaan.

Aktivitas hangout tidak lagi sekadar soal menikmati makanan atau suasana, tetapi juga menghadirkan cerita dan pengalaman yang terasa lebih personal.

Tak hanya berlangsung di lokasi, kolaborasi tersebut juga diperkuat melalui berbagai aktivitas digital yang mengajak pengunjung membagikan momen kebersamaan mereka saat menikmati suasana di SUGU Collective.

Cara ini diharapkan mampu membangun komunitas pecinta kucing yang semakin aktif berbagi pengalaman di media sosial.

Program kolaborasi dijadwalkan berlangsung selama satu hingga tiga bulan dan akan dievaluasi berdasarkan respons konsumen, distribusi produk, keterlibatan digital, hingga peluang untuk diperluas ke destinasi kuliner lainnya.

"Kami percaya bahwa pengalaman terbaik lahir dari momen-momen sederhana yang memiliki makna emosional. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk terus berbagi kebahagiaan, tidak hanya dengan orang-orang terdekat, tetapi juga dengan hewan kesayangan yang selalu menunggu mereka di rumah. Ini menjadi langkah awal bagi Me-O untuk menghadirkan berbagai kolaborasi yang semakin dekat dengan gaya hidup para pecinta kucing di Indonesia," tutup Dwi Mayasari.

Kolaborasi lintas industri seperti ini menjadi gambaran bagaimana tren hangout kini semakin berkembang. Bukan hanya menawarkan pengalaman kuliner, tetapi juga menghadirkan nilai emosional yang relevan dengan gaya hidup para pecinta kucing.