Cara Pindahkan eSIM ke HP Baru untuk iPhone dan Android

ERA.id - Ganti HP biasanya terasa menyenangkan. Namun, setelah memindahkan foto, aplikasi, dan akun penting, ada satu hal yang tidak boleh terlupakan: nomor seluler.

Jika menggunakan kartu SIM fisik, prosesnya cukup dengan memindahkan kartu dari HP lama ke HP baru. Pada eSIM, caranya sedikit berbeda karena profil SIM tersimpan secara digital pada perangkat.

Meski demikian, eSIM tetap dapat digunakan pada perangkat baru selama proses pemindahannya mengikuti mekanisme operator dan perangkat yang digunakan.

Pengguna eSIM XL PRIORITAS bisa memindahkan eSIM ke HP baru dengan nomor yang sama. Agar prosesnya lancar, pahami dulu langkah persiapannya.

Apakah eSIM Bisa Dipindahkan ke HP Baru?

Bisa, tetapi prosesnya tidak sama seperti kartu SIM fisik.

Profil eSIM pada HP lama tidak cukup dipindahkan dengan membuka slot kartu. Dalam kondisi tertentu, perpindahan membutuhkan proses transfer yang didukung perangkat atau profil/QR code baru dari operator.

Karena metode dapat berbeda antar perangkat, sebaiknya jangan langsung menghapus eSIM dari HP lama sebelum memastikan proses pemindahan ke HP baru sudah siap.

Persiapan Sebelum Pindah eSIM

Pertama, pastikan HP baru mendukung eSIM.

Walaupun merupakan smartphone keluaran baru, tidak semua varian otomatis memiliki kemampuan eSIM. Periksa spesifikasi perangkat atau menu pengaturan jaringan untuk memastikan.

Selanjutnya, pastikan kedua perangkat memiliki koneksi internet apabila proses transfer membutuhkannya.

Simpan juga informasi akun dan data layanan XL PRIORITAS Anda yang mungkin diperlukan untuk verifikasi.

Cara Pindahkan eSIM ke iPhone Baru

Pada perangkat iPhone yang mendukung fitur transfer eSIM, proses pemindahan dapat muncul ketika melakukan pengaturan iPhone baru.

Ikuti petunjuk transfer paket seluler yang tersedia pada layar. Sistem dapat meminta konfirmasi melalui iPhone lama sebelum nomor dapat digunakan pada perangkat baru.

Setelah proses selesai, cek menu Settings > Cellular untuk memastikan paket seluler sudah tersedia.

Lakukan pengecekan koneksi dengan memastikan perangkat dapat terhubung ke jaringan dan layanan seluler sudah berfungsi.

Apabila opsi transfer tidak tersedia atau proses gagal, gunakan jalur bantuan resmi operator untuk mendapatkan langkah pemindahan yang sesuai.

Cara Pindahkan eSIM ke Android

Pada Android, prosesnya lebih bervariasi karena setiap produsen memiliki tampilan menu dan dukungan transfer eSIM yang berbeda.

Secara umum, pengguna dapat membuka pengaturan jaringan atau SIM Manager kemudian memilih menu untuk menambahkan eSIM.

Dalam situasi yang membutuhkan profil baru, operator dapat memberikan QR code yang digunakan untuk memasang profil eSIM pada perangkat pengganti.

Setelah profil terpasang, ikuti petunjuk pada layar sampai jaringan seluler aktif.

Karena tiap merek Android dapat menggunakan nama menu berbeda, sebaiknya merujuk pada panduan perangkat apabila pilihan eSIM tidak langsung terlihat.

Jangan Langsung Hapus eSIM dari HP Lama

Kesalahan sederhana yang sebaiknya dihindari adalah menghapus profil eSIM terlalu cepat.

Pastikan terlebih dahulu bahwa proses pemindahan sudah dipahami dan data yang diperlukan tersedia. Jika proses membutuhkan bantuan operator atau profil baru, selesaikan kebutuhan tersebut sebelum menghapus konfigurasi lama.

Setelah nomor berhasil aktif di HP baru, barulah pastikan perangkat lama sudah tidak lagi menggunakan profil tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

Bagaimana Jika Pindah dari iPhone ke Android?

Pindah sistem operasi biasanya membutuhkan perhatian tambahan.

Fitur transfer langsung yang tersedia antarsesama perangkat tertentu belum tentu bisa digunakan ketika berpindah dari iPhone ke Android atau sebaliknya.

Dalam kondisi tersebut, proses melalui operator dan penggunaan profil eSIM baru dapat diperlukan.

Hal terpenting adalah memastikan HP tujuan memang kompatibel dengan eSIM dan mengikuti prosedur resmi agar nomor tetap dapat digunakan.

eSIM Membuat Ganti Perangkat Tetap Praktis

eSIM memberi fleksibilitas karena nomor tidak bergantung pada kartu plastik kecil yang harus selalu dipindahkan secara fisik. Namun, karena profilnya bersifat digital, proses pemindahan harus dilakukan dengan benar.

Jika sedang menyiapkan smartphone baru, cek kompatibilitas terlebih dahulu dan pastikan proses transfer profile dilakukan melalui mekanisme resmi.

Untuk pengguna smartphone kompatibel yang ingin menikmati layanan SIM digital, tersedia eSIM XL PRIORITAS sebagai pilihan layanan pascabayar.

Aktifkan eSIM XL PRIORITAS di HP barumu dan nikmati konektivitas yang lebih praktis.