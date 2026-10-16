Lewat “Beyond The Shine”, Sister Brand Eloi Coco Berkolaborasi Hadirkan Wewangian Segar

ERA.id - Côte d’Azur, brand fragrance yang merupakan sister brand dari Eloi Coco, berkolaborasi dengan UBS Gold x Sinar Fajar dalam acara VIP Customer Gathering bertajuk “Beyond The Shine” yang diselenggarakan di gerai UBS Gold x Sinar Fajar, Bintaro Xchange, pada Sabtu, 10 Oktober 2026 silam.

Menghadirkan perpaduan antara dunia wewangian dan perhiasan, kolaborasi ini mengajak para pelanggan VIP untuk mengeksplorasi bagaimana fragrance dapat menjadi bagian penting dari personal styling, melengkapi perhiasan dan penampilan untuk menciptakan kesan yang lebih berkarakter.

Melalui pesan “How Do You Want to Be Remembered?”, Côte d’Azur memperkenalkan gagasan bahwa penampilan tidak hanya dibentuk oleh apa yang terlihat. Jika perhiasan menjadi pernyataan visual yang memperkuat gaya, fragrance menghadirkan identitas aroma yang tidak terlihat, tetapi mampu meninggalkan kesan tersendiri.

Côte d’Azur Memperkenalkan The Art of Pairing

Dalam acara tersebut, Côte d’Azur menghadirkan sniffing corner yang memungkinkan para tamu mencoba dan mengenal berbagai karakter fragrance secara langsung. Pengalaman ini melengkapi aktivitas pembuatan bag charm yang turut menjadi bagian dari rangkaian VIP Customer Gathering UBS Gold x Sinar Fajar.

Nasuha, penanggung jawab offline activation Côte d’Azur dan Eloi Coco, turut membawakan sesi edukasi bertajuk “The Art of Pairing”, yang membahas hubungan antara pemilihan perhiasan, karakter aroma, serta kesesuaiannya dengan berbagai kesempatan.

Melalui sesi tersebut, Côte d’Azur mengajak para tamu memahami bahwa fragrance bukan hanya pelengkap penampilan, melainkan salah satu cara mengekspresikan karakter dan membangun kesan personal.

Sama seperti memilih perhiasan yang sesuai dengan outfit dan occasion, pemilihan fragrance juga dapat disesuaikan dengan suasana, gaya, dan impresi yang ingin ditampilkan.

Find Your Aura: Tiga Karakter Fragrance, Tiga Gaya Berbeda

Sebagai bagian dari pengalaman “Beyond The Shine”, Côte d’Azur memperkenalkan tiga pilihan fragrance yang dapat dipadukan dengan karakter perhiasan dan gaya berbeda.

Untuk effortless look, Côte d’Azur Floral Fruity Silkening Body Splash menjadi pilihan dengan karakter fresh dan clean. Perpaduan peach, apple, dewberry, lilac, jasmine, white musk, dan grey amber menciptakan kesegaran fruity floral yang cocok melengkapi perhiasan minimalis serta gaya sehari-hari yang sederhana namun tetap stylish.

Bagi penyuka feminine look, Côte d’Azur Baby Love Silkening Body Splash menawarkan karakter soft floral yang elegan. Aroma powder, violet leaves, vanilla, rose, dan white musk memberikan sentuhan lembut dan anggun, selaras dengan perhiasan berdesain refined untuk penampilan feminin yang lebih polished.

Sementara untuk bold look, Côte d’Azur Blanc Pepper Absolu de Parfum menghadirkan karakter warm dan intense melalui perpaduan pink pepper, bergamot, orris, violet, orange flower, musk, serta amberette.

Fragrance ini dapat dipadukan dengan statement jewellery untuk menciptakan kesan percaya diri dan berani, terutama pada acara formal maupun special occasion.

Ketiga karakter fragrance tersebut menunjukkan bahwa setiap aroma memiliki kepribadiannya sendiri dan dapat menjadi bagian dari cara seseorang menampilkan identitasnya.

Beyond The Shine: A Lasting Impression Beyond What We See

Kolaborasi bersama UBS Gold x Sinar Fajar dan Côte d’Azur menghadirkan pendekatan berbeda dalam menikmati fragrance, tidak hanya melalui aroma, tetapi juga melalui pengalaman styling yang lebih personal dan relevan dengan keseharian.

Acara ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Côte d’Azur untuk memperkenalkan ragam karakter wewangiannya melalui interaksi langsung, sekaligus mengajak pelanggan bereksplorasi menemukan aroma yang sesuai dengan karakter dan gaya mereka.

Mengusung semangat “Beyond The Shine”, kolaborasi ini menegaskan bahwa tampil berkesan tidak hanya tentang kilau perhiasan atau keindahan busana, tetapi juga tentang bagaimana sebuah aroma melengkapi keseluruhan penampilan. Karena pada akhirnya, perhiasan membuat seseorang terlihat, sementara fragrance membantu menciptakan kesan yang ingin diingat.