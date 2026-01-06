Kisah Cinta Beda Agama Giorgino Abraham, Bacain Komentar Netizen Malah Disuruh Nikah
Kisah Cinta Beda Agama Giorgino Abraham, Bacain Komentar Netizen Malah Disuruh Nikah

ERA.id - Aktor Giorgino Abraham buka-bukaan soal hubungan asmaranya yang beda agama dengan Yasmin Napper. Giorgino mengungkap bahwa ia belum siap untuk melanjutkan hubungan asmaranya dengan Yasmin ke jenjang yang lebih serius.

Selama membaca komentar netizen yang sudah dihimpun oleh ERA, Giorgino merespons berbagai hal sensitif di kehidupan pribadinya. Giorgino juga berbagi pengalaman dengan rambut panjang yang selama ini menjadi ciri khas dirinya. 

Gio juga bercerita bagaimana ia terlibat di film Jangan Panggil Mama Kafir. Film ini dia nilai cukup dekat dengan kisah cintanya yang beda agama. Simak video selengkapnya!

