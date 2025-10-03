Leya Princy Cinta Lokasi dengan El Putra Sarira?

ERA.id - Leya Princy debut akting lewat film Rangga & Cinta garapan Miles Films. Leya langsung dipercaya memerankan karakter ikonik Ada Apa dengan Cinta?, sebagai Cinta yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo.

Putri Ferry Maryadi ini mengungkap bahwa ia sempat bertemu langsung Dian Sastrowardoyo saat proses syuting. Ia mengaku deg-degan sekaligus senang bisa menjadi Cinta versi terbaru.

Bukan hanya itu saja, Leya juga beradu akting dengan aktor pendatang baru, El Putra Sarira sebagai Rangga. Leya juga digosipkan menjalin cinta berkat film Rangga & Cinta. Bagaimana keseruan Leya Princy? Simak videonya!

