Jourdy Pranata Yakin Nikah dan Buka Peluang Balikan Sama Mantan?

ERA.id - Jourdy Pranata mengungkap keraguan tentang pernikahan yang selama ini dinilai menakutkan. Jourdy bahkan mempertimbangkan tiga hal penting sebelum melangkah ke pelaminan.

Bermain dalam film Yakin Nikah membuat Jourdy Pranata memiliki wawasan luas tentang pernikahan. Jourdy yang semula enggan kembali ke masa lalu, kini lebih realistis dengan segala kemungkinan di masa depan.

Berperan sebagai Gerry, Jourdy beradu akting dengan Enzy Storia, Maxime Bouttier, hingga Tora Sudiro. Bagimana cara Jourdy Pranata memandang pernikahan? Simak videonya!