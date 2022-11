Tiket Konser BLACKPINK Dibanderol Mulai Sejutaan, Lokasi Masih di GBK?

ERA.id - iMe Indonesia, promotor konser BLACKPINK resmi mengumumkan harga tiket dan denah tempat duduk untuk Born Pink World Tour Jakarta. Konser dari Jennie Cs itu dibanderol mulai dari sejutaan.

Pada Sabtu (12/11/2022), iMe Indonesia membagikan kabar terkait kelanjutan konser dari BLACKPINK di Jakarta. Dalam unggahan media sosialnya, iMe memastikan konser BLACKPINK tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta

“Hi Indonesian BLINKs. Ready to meet the girls? BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA on 11-12 March 2023 at GELORA BUNG KARNO MAIN STADIUM, JKT. Event date: 11 - 12 March 2023. Venue: Gelora Bung Karno Main Stadium,” tulis IME Indonesia.

Selain memastikan konser tetap digelar di GBK, promotor juga menginfokan untuk harga tiket dari masing-masing kategori. Di mana kategori tiket dibagi ke dalam enam kategori mulai dari VIP hingga kategori 4 yang dibanderol Rp1.350.000.

“Kategori tiket: VIP Rp3.800.000, Platinum Rp3.400.000, Cat 1 Rp2.900.000, Cat 2 Rp2.600.000, Cat 3 Rp2.100.000, Cat 4 Rp1.350.000,” jelas promotor.

Untuk kategori VIP, promotor akan memberikan keuntungan berupa soundcheck pass, di mana pemilik tiket bisa menyaksikan Lisa, Jisoo, Jennie, dan Rose berlatih sebelum tampil di hadapan ribuan penggemar.

Berbeda dari konser kebanyakan, konser BLACKPINK ini akan dikemas dengan format duduk sepenuhnya untuk para penonton. Bahkan untuk kategori VIP yang paling dekat dengan panggung akan disediakan bangku oleh promotor.

Meski tekesan asing dan jarang dilakukan, format duduk ini sebenarnya sudah diterapkan dalam konser Born Pink di Seoul, Korea Selatan. Pengalaman ini bahkan sempat dirasakan oleh Nagita Slavina yang terbang ke Korea Selatan untuk menyaksikan penampilan BLACKPINK.

Mengenai pembelian tiket, promotor akan memberi kesempatan pertama untuk BLINK membership early bird presale dan BLINK membership presale pada 14 November 2022. Kemudian dilanjutkan pembelian untuk umum pada 15 November 2022.

“BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD Presale: 14 Nov 2022 9AM - 1 PM. BLINK MEMBERSHIP Presale: 14 Nov 2022 2PM - 5 PM. Public On Sale for Day 1: 15 Nov 2022 at 12 PM. Public On Sale for Day 2: 15 Nov 2022 at 2 PM via tiket.com,” ungkap promotor.

Pengumuman konser BLACKPINK ini datang tak lama setelah rencana konser tersebut terancam dibatalkan. Di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali melarang penggunaan SUGBK untuk persiapan Piala AFF 2022.

Namun Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan konser BLACKPINK masih bisa dipertimbangkan.