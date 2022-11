Ubah Foto Media Sosial Jadi Gelap, Jennifer Lopez Siap Rilis Album Baru?

ERA.id - Jennifer Lopez secara mengejutkan mengubah foto profil menjadi hitam untuk akun Instagram dan media sosial lain yang dimiliki. Rangkaian unggahan di media sosialnya pun turut hilang secara mendadak.



Akun Instagram yang memiliki 226 juta pengikut itu tiba-tiba berubah menjadi gelap setelah para penggemar melakukan serangkaian pemeriksaan. Bahkan penggemar tidak bisa melihat postingan wanita yang akrab disapa JLo itu.



Selain akun Instagram, foto untuk akun media sosial JLo seperti Twitter dan TikTok juga turut berubah menjadi hitam. Namun, kedua platform tersebut masih memperlihatkan unggahan JLo sebelumnya.

Sementara pada akun Facebook-nya, JLo mengubah foto profil dan foto sampulnya dengan gambar yang menampilkan tulisan 'Jennifer Lopez'.



Perwakilan Lopez menolak untuk memberikan komentar. Akan tetapi penggemar mulai curiga aksi ini sengaja dilakukan JLo untuk menyambut album maupun karya terbaru yang akan dirilis. Diketahui sejumlah selebriti umumnya melakukan hal serupa untuk menyambut karya terbarunya.



"Sesuatu yang besar akan terjadi," kata seorang penggemar.



Jennifer Lopez sendiri terakhir kali merilis karya lewat album studio bertajuk A.K.A, dirilis pada tahun 2014. Dia sempat menampilkan karya itu bersama Shakira di pertunjukan paruh waktu Super Bowl 2020, yang juga menjadi dasar untuk fitur dokumenter Netflix, Halftime.



Sementara itu, istri Ben Affleck itu juga baru membintangi film romantis komedi berjudul Marry Me, dengan Owen Wilson. Ia juga akan muncul di Shotgun Wedding yang dijadwalkan rilis pada Desember mendatang.



Lopez dan Ben Affleck menikah musim panas ini di Las Vegas, setelah pasangan itu kembali ke masa romansa mereka di tahun 2000-an. Setelah resmi menikah, JLo memakai nama Affleck sebagai nama belakang resminya.



Jennifer Lopez adalah satu-satunya artis yang memiliki film dan album No. 1 di AS secara bersamaan, "The Wedding Planner" dan "J.Lo" pada tahun 2001. Tahun ini, dia menjadi orang pertama keturunan Latin yang menerima Generation Award di Penghargaan Film & TV MTV 2022.