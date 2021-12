Rumah Home Alone Disewakan Seharga Rp359 ribu per Malam, Bakal Disambut Keluarga McCallister

ERA.id - Kabar baik bagi penggemar setia film spesial Natal dan liburan Home Alone. Kini rumah yang ditinggali oleh Kevin McCallister bisa disewa selama satu malam.



Impian tinggal di rumah Kevin McCallister itu diumumkan oleh pihak Aribnb pada Rabu (1/12/2021). Lewat unggahan tersebut, pihak penyedia mengatakan pemesanan bisa dilakukan mulai 7 Desember 2021.



"Rayakan musim ala McCallister, ya hewan kotor. Untuk pertama kalinya, satu kru pembuat kerusakan dapat memesan liburan di rumah abadi tempat kisah Home Alone dimulai (tanpa gangguan penyusup sial)," tulis Airbnb dalam sebuah postingan di Instagram.



Para tamu nantinya akan disambut oleh aktor Devin Ratray yang berperan sebagai kakak Kevin McCallister, Buzz. Sementaran Kevin McCallister yang diperankan oleh Macaulay Culkin berhalangan untuk hadir.



"Kakak Buzz akan menjadi tuan rumah menginap semalam di rumah masa kecilnya sementara McCallisters pergi untuk liburan," kata Airbnb.



Selain bisa menghabiskan waktu di rumah Kevin McCallister, para tamu juga bisa ikut merasakan sensasi memasang jebakan seperti yang dilakukan Kevin di dalam film.



Meski bisa memasang banyak jebakan menarik, Aribnb menegaskan tidak akan ada penyusup yang datang ke rumah itu. Para tamu juga akan disuguhi oleh pizza terbaik Chicago, yang selalu dipesan oleh Kevin.

Sebagai penutup dari keseruan menginap di rumah ikonik Home Alone, para tamu juga bisa menyaksikan film terbaru dari Home Alone berjudul Home Sweet Home Alone, yang baru dirulis bulan lalu.



Lebih lanjut, pihak penyedia juga mengatakan kunjungan para tamu yang pertama datang ke rumah McCallister itu akan menjadi sebuah sumbangan ke Rumah Sakit Anak La Rabida Chicago.



Penyewaan rumah ikonik ini bukan kali pertama yang dilakukan oleh Airbnb. Bulan lalu, perusahaan mengumumkan akan menyewakan apartemen brownstone yang ikonik dari Sex and the City.

