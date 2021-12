Bisnis Investasi dan Konsep Sedekah 'Diserang', Yusuf Mansur: Pak Haji Ade Armando Gak Mau Liat Umat Islam Kaya?

ERA.id - Pendakwah Ustaz Yusuf Mansur menyebut dosen ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Ade Armando tidak menggunakan akal sehat. Hal itu menanggapi tudingan miring soal bisnis investasi dan konsep sedekahnya.



Menurut Yusuf, saat ini sejumlah bisnis investasinya salah satunya Hotel Siti di Tangerang masih bediri kokoh dan beroperasi. Ia juga menyebut utang Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp65 miliar telah lunas.



"Investasi orang aman, kembali, &dilebihkan.. paling tinggal 5% kurang," kata Yusuf Mansur di akun Instagramnya, dilihat ERA.id, Senin (20/12/2021).







Yusuf juga mengklaim bahwa sejak tahun 2012 patungan usaha yang digagas dirinya berhasil menjelma sebagai aset manajemen syariah.



"Perusahaan yang siap goes to IPO, ada 7 yg siap melantai. 1 di antaranya pecah telor insyaaAllah di maret april 2022. mundur sebab covid. izin Allah. dan semoga covid gelombang 3 ga ada," kata Yusuf.



Terakhir, Yusuf meminta Ade Armando untuk gunakan akal sehatnya sebelum menuding dirinya.



"Saya blm diajak ngobrol, ya koq udah tayang seperti itu. bpk haji armando tau wa saya, sesekali mah pernah wa an. INIKAH AKADEMISI?" pungkas Yusuf.



Sebelumnya, lewat tayangan di kanal YouTube Cokro TV, Ade Armando menyindir bisnis investasi Yusuf Mansur. Hal itu menyusul gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang pada 10 Desember 2021 atas dugaan wanprestasi terhadap 12 orang senilai Rp785 juta.



Ade juga menyinggung soal konsep sedekah Yusuf Mansur dituding sejumlah pihak melarikan uang sedekah jemaah pengajian.



"Yusuf meminta para jemaah untuk menyumbangkan perhiasan yang mereka miliki kepada Yusuf, dengan sebuah janji bahwa sumbangan yang mereka berikan akan dibalas berlipat ganda oleh Allah," kata Ade lewat tayangan di kanal YouTube Cokro TV, dilihat ERA.id, Senin (20/12/2021).

