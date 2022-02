Lutfi Sebut Miliaran Babi di China Bikin Kedelai Impor RI Jadi Mahal, Rizal Ramli: Menteri Perdagangan Asal Mangap!

ERA.id - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan naiknya harga kedelai di Indonesia karena adanya beberapa permasalahan dari negara importir yang salah satunya adalah cuaca buruk El Nina di kawasan Amerika Selatan.



"Jadi permasalahan kedelai di Indonesia yang harganya belakangan ini naik karena adanya beberapa permasalahan dan terjadinya El Nina di Argentina," ujar Muhammad Lutfi saat berada di Makassar, Kamis lalu.



Dia mengatakan, harga kedelai per gantang yang sebelumnya 12 dollar Amerika Serikat (AS) naik menjadi 18 dollar per gantang.



Mentri Perdagangan asal mangap 😄🤣 Ngeles kok ngasal 😄😄https://t.co/mksoFIKnTi — Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) February 20, 2022





Menurutnya, sebagai menteri, Lutfi hanya asal bicara.



"Mentri Perdagangan asal mangap, Ngeles kok ngasal," kata Rizal Ramli di akun Twitternya, Minggu (20/2/2022).



Lutfi menerangkan jika saat ini pihaknya sementara menyiapkan mitigasi dari melambungnya harga kedelai secara nasional.



"Sekarang ini kami sedang menyiapkan mitigasinya dan kesempatan pertama minggu depan akan kami umumkan kebijakannya seperti apa," terangnya.







