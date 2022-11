Alasan Skincare Lokal Pilih Sehun EXO Jadi Brand Ambassador

ERA.id - Brand Manager Whitelab Vanya Kanyaka menjelaskan bahwa alasan pihaknya menggandeng Oh Sehun dari grup EXO menjadi brand ambassador berawal dari mimpi owner untuk dapat membangun relasi dengan aktor Korea.

“Jadi sebenarnya di tahun lalu, sister brand kita menggunakan Kim Son Wo dan memang owner kita memiliki mimpi untuk mempunyai dan membangun relasi dengan aktor Korea yang paling bisa merepresentasikan Whitelab. Jadi mimpinya untuk go international,” kata Vanya dilansir dari Antara, Minggu (6/11/2022).

Lebih lanjut, Vanya menjelaskan bahwa alasan pihaknya memilih brand ambassador pria adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pria sesungguhnya juga butuh skincare.

“Kenapa pria, karena skincare itu tidak hanya harus digunakan oleh wanita ya. Dan kita harus meningkatkan tingkat kesadaran di Indonesia bahwa laki-laki itu tidak menutup kemungkinan bahkan harus menggunakan skincare juga,” jelas Vanya.

“Keadaan matahari, polusi, (kulit) itu memang harus dilindungi. Dan kandungan itu tidak mengenal gender. Kandungan itu bisa digunakan laki-laki atau perempuan,” imbuhnya.

Hari ini, Whitelab pun memboyong Oh Sehun untuk menyapa para penggemar sekaligus pengguna Whitelab di Indonesia. Harapannya, dengan hadirnya Oh Sehun, masyarakat dapat lebih mengenal produk Whitelab.

“Brand ambassador kita kan memang berasal dari Korea Selatan yaitu Oh Sehun. Jadi Whitelab bangga sekali dapat berkesempatan untuk mendatangkan Oh Sehun ke Jakarta untuk menyapa penggemarnya dan ikut memeriahkan acara Unveil The New Whitelab ini,” ungkap Vanya.

"Harapannya dengan datangnya Oh Sehun, customer bisa lebih mengenal Whitelab dan dengan wajah baru Whitelab ini juga semakin bisa diterima oleh konsumen di Indonesia,” tambahnya.

Terakhir, Vanya pun memaparkan beberapa produk skincare Whitelab favorit Sehun. Di antaranya adalah A-Dose brightening serum dan Cera Mug yang merupakan moisturizer gel dari Whitelab.

“Produk favoritnya Sehun sendiri adalah brightening serum. Yaitu ada intens brightening serum yang akan menjadi hero produk kita yang akan direformulasi. Yang kedua ada A-Dose dan satu lagi Cera-Mug. Itu moisturizer gel kita,” pungkasnya.