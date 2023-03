Bisa Menjadi Peluang Usaha, 4 Manfaat Mengikuti Pelatihan Make Up yang Jarang Diketahui

ERA.id - Kebanyakan perempuan selalu memakai make up sebelum memulai aktivitas. Tak ada salahnya jika kamu mengikuti pelatihan make up. Selain mendapatkan hasil make up maksimal, mengikuti pelatihan make up bisa menjadi peluang usaha untukmu.

Apabila kamu memiliki bekal dari pelatihan make up, maka kamu bisa membuka usaha salon atau make-up artist (MUA). Berikut ini ada 4 manfaat mengikuti pelatihan make up yang jarang diketahui banyak orang.

Hal ini disampaikan oleh President Director L’Oréal Indonesia, Junaid Murtaza, PLT. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Melanie Masriel selaku Chief of Corporate Affairs, Engagement and Sustainability, dan L'Oréal Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Eko Novi Ariyanti saat ditemui di Habitate Jakarta, Jl. Setia Budi Utara, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (9/3/2023).

Konferensi Pers L’Oréal Beauty For A Better Life (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

1. Membuka jaringan

Dalam momentum Hari Perempuan Internasional, L'Oreal Indonesia merayakan pencapaian 1 dekade L'Oreal Beauty for a Better Life (BFBL), program keberlanjutan pemberdayaan perempuan yang memiliki keterbatasan sosial ekonomi melalui kecantikan. Dengan mengikut pelatihan make up, kamu bisa buka jaringan di ranah kecantikan.

"Mayoritas penerima manfaat program BFBL merupakan komunitas masyarakat yang memiliki tantangan ekonomi dan sosial. Sebanyak 84% peserta yang mengikuti program BFBL berstatus pengangguran sebelum mengikuti program," ujar Melanie Masriel.

2. Keterampilan baru dan sertifikat

Mengikuti BFBL kamu mendapatkan pelatihan intensif tata rambut dan tata rias yang bersertifikat dan gratis. Program ini bekerja sama dengan 4 lembaga sosial masyarakat di 10 pusat pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah terbukti berhasil membantu 3.749 perempuan Indonesia untuk mendapatkan akses ke dunia kerja dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

"98% alumni mengaku bahwa keterampilan baru yg mereka peroleh melalui program BFBL berdampak positif terhadap pekerjaan mereka saat ini," kata Melanir Masriel.

3. Mewujudkan mimpi dan peluang usaha sendiri

Para perempuan dapat terus mewujudkan mimpi, harapan serta memberikan dampak positif usai mengikuti program pelatihan BFBL. Bahkan, kamu berpeluang membuka usaha sendiri, seperti salon atau MUA.

"Kami merayakan keberhasilan para perempuan yang telah memperlihatkan tekad yang luar biasa dalam menghadapi segala keterbatasan yang ada, dan merayakan keberhasilan mereka untuk meraih kehidupan yang lebih baik," kata Junaid Murtaza.

4. Mewujudkan kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi

Mengikuti program pelatihan make up dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi perempuan, mengurangi angka pekerja anak, menekankan pentingnya perlindungan bagi anak, serta bagaimana pemberdayaan perempuan bisa membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga di Indonesia.

"Tujuan utama untuk mengembangkan keterampilan perempuan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi. Kami mengapresiasi dukungan L’Oréal Indonesia melalui program BFBL yang sejalan dengan misi KemenPPPA dalam membangun sinergitas lintas sektor yang baik bagi pemberdayaan perempuan, khususnya yang memiliki keterbatasan sosial ekonomi." papar Eko Novi Ariyanti.