Bedak Padat untuk Kulit Kering yang Direkomendasikan, Ini Jenis-jenisnya

ERA.id - Bedak tabur dikatakan lebih direkomendasikan untuk digunakan pemilik kulit normal yang cenderung berminyak. Sedangkan orang yang memiliki jenis kulit kering lebih disarankan untuk menggunakan bedak padat sebagai make up harian. Agar tampilan wajah tetap terlihat lembap dan menarik, tentunya Anda harus memilih bedak padat untuk kulit kering. Sebab, jika salah dalam menentukan bedak, kemungkinan kulit Anda akan menjadi semakin kering dan rawan iritasi.

Bedak Padat untuk Kulit Kering

Tentunya sudah banyak produk bedak padat yang diciptakan khusus bagi pemilik kulit kering. Bagi Anda yang sedang mencari produk terbaiknya, di bawah ini ada beberapa rekomendasi bedak padat terbaik yang dapat menjadi pilihan:

Ilustrasi (Freepik/jcomp)

Wardah Exclusive Two Way Cake

Rekomendasi bedak padat untuk kulit kering yang pertama yaitu Wardah Exclusive Two Way Cake. Bedak dengan brand milik Nurhayati Subakat ini mengandung formula Soft Focus Agent yang berfungsi untuk menyamarkan garis halus dan kerutan.

Selain itu, Wardah Exclusive Two Way Cake ini juga mampu menyerap minyak berlebih, sehingga tampilan wajah orang yang menggunakannya menjadi matte tanpa kilap.

Selain itu, bedak yang diproduksi dengan kemasan hijau ini dilengkapi dengan Moisture Oleo Complex sebagai extra moisturizer dan antioksidan untuk menjaga kulit Anda tetap sehat.

Di dalamnya juga terkandung bahan SPF 15 yang berguna untuk melindungi kulit dari paparan radikal bebas.

Untuk shadenya, Wardah Exclusive Two Way Cake tersedia dalam 5 varian warna yang berbeda sesuai dengan jenis kulit Anda.

PIXY UV Whitening Two Way Cake

Bedak yang dikemas dengan kotak pipih ini memiliki kandungan Squalene Oil yang dapat menjaga kelembapan kulit keringmu.

Selain itu, terdapat pula kandungan SPF 15 yang dapat melindungi kulit dari paparan sinar UVB di dalam PIXY UV Whitening Two Way Cake ini.

Bedak yang dikemas dengan warna pink ini dapat memberikan efek mengkilap dan bersinar di wajah kering Anda. Sebab, terdapat kandungan Mica sebagai bahan aktif utama di dalamnya.

Selain itu, bedak PIXY ini juga memiliki kandungan ekstrak Bengkuang alami yang dapat membantu mencerahkan kulit agar tidak terlihat belang.

Pixy UV Whitening Two Way Cake hadir dalam 8 varian shade yang sesuai dengan warna kulit Anda.

luxcrime Blur & Cover Two Way Cake

Rekomendasi bedak padat terbaik untuk kulit kering selanjutnya yaitu luxcrime Blur & Cover Two Way Cake. Iuxcrime Blur & Cover Two Way cake diyakini mencegah berbagai warna kulit menjadi kusam.

Bedak padat ini diformulasikan untuk mengubah tampilan kulit Anda dengan bedak lembut untuk menghaluskan. Dengan kandungan luxcrime Blur & Cover Two Way Cake, ketidaksempurnaan dapat tertutup dengan tepat.

luxcrime Blur & Cover Two Way Cake ini juga mengandung dengan bahan yang sangat lembut dan halus. Bedak bertekstur dengan hasil akhir matte yang halus, menjadikan kulit Anda terlihat sempurna.

Selain itu, produk ini juga menjadikan warna kulit merata sepanjang hari dengan manfaat tambahan perlindungan UV dan Vitamin E.

MAKE OVER Perfect Cover Two Way Cake

Pilihan bedak padat untuk kulit kering yang bisa menjadi pilihan Anda berikutnya yaitu MAKE OVER Perfect Cover Two Way Cake.

Bedak dari MAKE OVER ini diyakini dapat menyamarkan kekurangan yang terdapat di wajah, salah satunya meratakan warna kulit.

Hal itu dikarenakan adanya kombinasi antara foundatin dan bedak, sehingga akan memberikan coverage dengan baik.

Selain itu, produk ini terdiri dari kandungan berbagai minyak alami yang dapat memberi dan menjaga kelembapan kulit, sehingga tidak akan menimbulkan dry patch.

Tidak hanya itu, bahan-bahan yang digunakan pun tidak meninggalkan kesan berat pada kulit Anda.

Untuk shadenya, MAKE OVER Perfect Cover Two Way Cake tersedia dalam 5 varian shade, antara lain Maple, Lace, Coral, Desert dan Cinnamon.

Demikianlah ulasan tentang bedak padat untuk kulit kering yang bisa menjadi pilihan Anda. Semoga bermanfaat!

