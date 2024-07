Cara Memakai Blush On untuk Pemula yang Direkomendasikan

ERA.id - Pada 2022, blush on sempat menjadi produk makeup yang sangat trendi. Sebenarnya tanda-tanda kebangkitan blush on sudah terlihat dari tahun sebelumnya, setelah sempat tenggelam karena tren contouring, ketika para beauty enthusiast secara kompak mengaplikasikan blush on di sepanjang tulang pipi untuk mengundang efek lifting. Namun, bagaimana cara memakai blush on untuk pemula?

Cara Memakai Blush On untuk Pemula

Jika Anda hendak memakai blush on dengan cara sederhana dan mudah, maka produk makeup ini cukup Anda bubuhkan di puncak tulang pipi, atau sering disebut dengan apple of your cheeks, kemudian dibaurkan dengan spons atau kuas blush on ke arah luar. Namun, jika Anda ingin wajah terlihat lebih berdimensi, maka dapat mencoba cara menggunakan blush on yang sesuai dengan bentuk wajah Anda. Dilansir dari laman resmi Woman, panduannya dapat Anda lihat di bawah ini.

Ilustrasi blush on. (Engin Akyurt/Pexels)

Wajah oval. Karena termasuk bentuk wajah yang dinilai ideal, maka penggunaan blush on yang sederhana sudah cukup. Anda dapat aplikasikan blush on mulai dari puncak tulang pipi, kemudian dibaurkan ke arah luar sesuai dengan bentuk tulang pipi. Anda juga dapat membubuhkan sedikit blush on di pelipis sebagai penyeimbang.

Wajah bulat. Tujuan menggunakan blush on pada bentuk wajah ini yaitu untuk menjadikan wajah terlihat lebih bersudut. Oleh sebab itu, aplikasikan blush on di titik sedikit di bawah puncak tulang pipi, kemudian baurkan ke arah luar menyesuaikan bentuk tulang pipi, hingga ke dekat telinga lalu naik sedikit ke pelipis. Anda dapat memilih blush on yang memberi hasil akhir matte sebab hasil akhir yang shimmery akan membuat pipi Anda terlihat semakin lebar.

Wajah kotak. Tujuan menggunakan blush on di wajah kotak adalah untuk membuatnya terlihat lebih lembut. Nah, untuk mencapai hal ini, fokuskan aplikasi blush on di puncak tulang pipi kemudian baurkan hingga lembut ke arah luar agar wajah tidak terlihat lebar.

Wajah hati. Bentuk wajah hati ditandai dengan tulang pipi yang tinggi dan area dagu yang menyempit. Karena memiliki kesan lancip, maka cara menggunakan blush on di bentuk wajah ini ditujukan untuk melembutkannya. Anda dapat memulainya dengan membubuhkan blush on di puncak tulang pipi kemudian baurkan membentuk huruf C sampai ke pelipis dekat ujung alis.

Wajah panjang. Untuk menjadikan wajah panjang terlihat lebih pendek, maka cara menggunakan blush on yang direkomendasikan yaitu dengan membubuhkannya sedikit di puncak tulang pipi, kemudian baurkan sedikit ke arah hidung dan sedikit ke arah luar. Agar wajah terlihat lebih pendek, bubuhkan juga sedikit blush on di bagian atas dahi dan di pelipis.

Cara Memilih Produk Blush On yang Tepat

Anda dapat menemukan produk blush on sesuai dengan jenis kulit yang Anda miliki. Berikut panduan memilih produk blush on sesuai dengan jenis kulit:

Kulit normal: Jenis kulit ini bisa menggunakan blush on dengan tekstur apa saja. Anda dapat mencoba cara menggunakan blush on kekinian, yaitu dengan mengaplikasikan blush on bertekstur krim atau cair setelah aplikasi foundation. Setelah aplikasi bedak, bubuhkan powder blush on dengan tone warna yang sama secara tipis-tipis di pipi. Cara ini akan membuat rona segar di pipi terlihat lebih natural dan lebih awet hingga seharian.

Kulit berminyak dan rentan berjerawat: Produk blush on yang memiliki tekstur bubuk adalah pilihan yang tepat. Bedak mampu menyerap minyak sehingga blush on dapat bertahan lebih lama di wajah. Selain itu, partikelnya yang halus akan membantu menyamarkan tampilan jerawat dan pori-pori yang besar. Blush on dengan tekstur cair juga dapat digunakan selama formulanya berbasis air serta tidak mengandung minyak.

Kulit kering: Produk blush on yang cenderung basah dan memberi hasil akhir dewy seperti cream, tint, dan liquid blush on sangat cocok digunakan untuk kulit yang kering sebab dapat membuat samar tekstur kulit sekaligus melembapkan kulit. Sebaiknya produk blush on dengan tekstur seperti ini diaplikasikan setelah foundation tapi sebelum memakai bedak, sebab jika setelah menggunakan bedak akan sulit untuk dibaurkan.

Itulah ulasan mengenai cara memakai blush on untuk pemula yang direkomendasikan. Semoga informasi ini bermanfaat.

