Tetap Tampil Cantik Saat Nge-Review Makanan, Mgdalenaf Beberkan Tips Merawat Kulit Wajah

ERA.id - Magda Fridawati atau dikenal dengan nama Mgdalenaf terkenal sebagai konten kuliner dan seorang pengusaha. Food vlogger yang dikenal dengan jargon 'Barbar Kuy' ini dikenal karena konten mukbang dengan beragam makanan khas Tanah Air. Salah satu bahan makanan yang digemari nya adalah berbahan dasar pedas.



Ketika membuat konten Nge-Review makanan, penampilan Mgdalenaf selalu cantik. Kali ini, sang vlogger food membeberkan tips agar tetap cantik saat makan, meski wajah berkeringat lantaran mengonsumsi makanan pedas.



Awalnya, Mgdalenaf adalah tipe wanita yang cuek dengan penampilan. Ketika dirinya menjadi vlogger food dan memiliki banyak penggemar, Mgdalenaf lebih memperhatikan wajahnya supaya tetap tampil cantik di kamera. Ia mengutamakan make up supaya wajahnya selalu terlihat lebih fresh.



Selain itu, Mgdalenaf merokemndasikan untuk memakai Revlon Colorstay Mattelite Crayon. Sebab, lipstick jenis ini warnanya tidak pudar dan tetap cantik di bibirnya. Memakai lipstick ini juga membuat bibir selalu lembap.



"Aku taruh dikantong terus lagi, Ini the best banget, buat makan berminyak, pedes, atau barbar kayak aku, daripada touch up lagi touch up. Aku coba selama 2 minggu, warnanya tetap stay. Warnanya juga stay banget walau sesudah makan. Nggak cantik tp bikin bibir selalu lembap," paparnya.

Mgdalenaf mengaku dirinya sempat mengalami masa-masa breakout selama 2 tahun. Lalu, ia mencari produk kecantikan yang sesuai dengan jenis kulitnya. Tak lupa, ia selalu melakukan kegiatan double cleansing, yakni kegiatan membersihkan wajah dengan dua tahap.



"Ritual panjang ya, karena berawal dari cuek penampilan. Skincare kosmetik nggak tahu. Kayak nanya makan pedas berminyak tapi kulitnya masih bagus. Tapi, tahun pertama kulitku breakout," jelasnya.



"Dua tahun breakout, aku cari produk kosmetik penting banget. Makan itu ngaruh ya sama kulit. Apalagi yang naik motor. Yang penting double cleansing. Cari produk yg merawat kulit kita. Sejak aku aware sama kulitku, aku lebih cari tahu detail dan sekarang jauh lebih baik." lanjutnya.

Tag: Mgdalenaf tips kecantikan