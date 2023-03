Respons Warga Ambon Usai Dibangunkan Sahur Pakai Syair Unik

ERA.id - Sekelompok pemuda melantunkan syair guna membangunkan warga untuk sahur di daerah Batu Merah Kepala Air, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pada bulan Ramadan.

"Ini sudah dari Ramadan sebelumnya, selalu ada setiap hari selama bulan Ramadan," kata Afia, seorang warga Batu Merah Kepala Air, Rabu (29/3/2023).

Selama Ramadan, setiap hari, setiap sekira pukul 03.00 WIT, setidaknya ada 15 orang anggota kelompok remaja Masjid Nurul Iman Batu Merah yang melantunkan syair-syair Islami menggunakan pengeras suara kecil dengan iringan suara alat musik sederhana seperti kecrek untuk membangunkan warga Muslim.

Mereka antara lain melantunkan syair tentang ketampanan dan keimanan Nabi Yusuf serta kemuliaan hati Putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah.

Waking people up for suhur/sahur/sehri in Indonesia. Ramadan Mubarak everyone!!! 🌙 pic.twitter.com/bdAqQZeni4