Pesawat Pelita Air di Bandara Juanda Surabaya Gagal Lepas Landas Diduga Ada Bom

ERA.id - Viral di media sosial diduga ada ancaman bom di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Rabu (6/12/2023) hari ini.

Dari postingan akun X @GerryS, pesawat Pelita Air dengan nomor penerbangan IP205 PKPWD, tujuan Surabaya-Cengkareng batal lepas landas. Disebut-sebut pesawat itu tak jadi take off terbang karena ada bom.

"Pesawat udah di runway siap take off tapi nggak jalan-jalan. Menurut info sementara ada penumpang yang berencana masukin bom ke kabin pesawat. Ini masih subject to confirmation," demikian narasi di akun X @GerryS, dilihat Rabu (6/12/2023).

Dari foto yang beredar, sejumlah anggota Gegana datang ke pesawat itu. Sejumlah pilot dan kru diminta turun dari transportasi udara.

Dikonfirmasi, juru bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar belum mau bicara banyak dan hanya menyebut pengecekan sedang dilakukan.

"Kami sedang mengecek ke petugas bandara dan pihak yang terkait. Mohon waktu," ujar Aswin kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).