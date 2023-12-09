Bekasi Heboh, Ditemukan Jasad Perempuan Korban Racun Terikat Lakban, Pelaku Ditangkap

ERA.id - Mayat perempuan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut ditutup lakban dalam kontrakannya di kawasan Kampung Citarik, hebohkan warga Desa Jatireja, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jumat (8/12).

Jasad korban pembunuhan itu bernama JS (25). Usai dievakuasi, mayat JS dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, untuk diautopsi.

Polisi pun menelusuri kasus ini dan berhasil menangkap pelaku. "Ya sudah (ditangkap pelaku yang membunuh korban, berinisial) AMW (34)," kata Kasubdit 4 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Samian kepada wartawan, Sabtu (9/12/2023).

Namun kapan dan di mana AMW ditangkap serta apa hubungan pelaku dengan korban, belum Samian sampaikan. Dia hanya menyebut penyidik masih mendalami itu.

Terpisah, Karumkit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Hariyanto menyebut JS tewas karena diracun. Namun, belum diketahui jenis racun yang digunakan AMW untuk membunuh JS.

"Info penyidik dari pelaku, yang bersangkutan dibunuh dengan racun. Kita ambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi," ujar Hariyanto.

Tidak ditemukan luka sayat atau lebam di tubuh korban. Hasil pemeriksaan, diduga JS telah meninggal 3-5 hari. "Karena kondisi mayat membusuk, perkiraan meninggal 3-5 hari sehingga diperlukan bantuan pemeriksaan lab," tamba Hariyanto.